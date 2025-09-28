Надежда Нейнски: Президентът Радев се опитва се да яхне страховете на хората

© bTV "Докато слушах репортажите на вашите кореспонденти в Молдова, си мислих през цялото време за това, през което мина Румъния на президентските избори. Мислих си за референдума и за президентските избори в самата Молдова съвсем наскоро. И за това колко голям е залогът в момента за тази страна - по кой път ще поеме“.



Това коментира бившият министър на външните работи Надежда Нейнски.



По думите ѝ има риск да се повтори сценарият от Румъния.



"Въпреки че по предварителните социологически изследвания партията на президента Санду ще има достатъчно брой гласове. Като казвам достатъчно - не знам дали ще има мнозинство. Защото това, което Русия иска да направи в момента, е наистина да отклони Молдова от Европа. Да създаде парламентарно проруско мнозинство в молдовския парламент, с което да може да промени пътя на страната“, посочи Нейнски.



Според нея това създава опасност, както за България, така и в много посоки.



"Знаете, че в Тараклия имаме българско мнозинство. За съжаление голяма част от българското мнозинство в момента се лъкатуши между едната и другата опция“, отбеляза тя.



"Ако се промени проевропейския път на Молдова, това създава един пояс от държави, през които Русия реално може да влияе на изток и в района, който е близо до Черно море. Това е стратегия на Русия, която губи своето влияние в редица други региони и по мнение на много наблюдатели концентрира в момента своите усилия към Балканите и към региона на Черно море“, коментира Надежда Нейнски.



Според нея Русия никога не е отклонявала погледа си от България, а руският посланик в Молдова е отправил предупреждение към Молдова – страната да внимава да не бъде следващата Украйна.



Надежда Нейнски очаква влияние от Русия и на президентските избори у нас. По думите ѝ в тези избори много голям залог.



"Влиянието съществува и в момента през всякакви хибридни атаки, през всякакви инженерни проекти, които се правят в българската политика. Предстоящите президентски избори в България ще бъдат голямо изпитание за страната ни. И в този смисъл аз смятам, че тук отговорността на политическите партии е огромна. Аз не искам да звуча така патетично, но наистина политическите партии са онези, от които ние търсим гаранция за това, че няма да има промяна в стратегическия път на България“, заяви тя пред bTV.



"Хибридните проекти са редица инженерни партии, които бяха създадени и през които се търси такова влияние – част от които в момента протестират срещу еврото. Партия "Възраждане“ и много други партии скрити, които явно и не толкова явно подкрепят идеята България да се отклони от този проевропейски път“, посочи Нейнски.



Според нея президентът Румен Радев се опитва се да яхне страховете на хората в момента от това, че на България ѝ предстои една голяма промяна, която изисква мобилизация на обществото, която изисква поемане на отговорност от политиците.



"И вместо той като държавник да бъде част от това усилие, той се възползва от страховете на хората, опитвайки се политически да употреби тази ситуация в полза именно на антиевропейските настроения“, отбеляза бившият министър на външните работи.



Нейнски посочи, че до този момент президентите, които са се опитвали след президентския си мандат да направат политически формирования, не са били успешни.