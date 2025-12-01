ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 64 години почина известен български финансист и бизнесмен
Емил Хърсев бе и подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва. Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".
