10:14 / 29.03.2026

48-годишен мъж от Св. Влас почина тази сутрин след сбиване в центъра на Слънчев бряг.



Около 5:30 ч. в заведение на хотел в центъра на комплекса се срещнали две компании – една от село Оризаре и друга от Св. Влас. Възникнала спречкване между тях. На място е извикан екип на охранителна фирма, който успял да предотврати физически сблъсък и двете групи се разделили.



Част от мъжете от Оризаре тръгнали с такси към селото си, но по време на пътуването забелязали един от мъжете от компанията на Св. Влас, спрели и отново се сбили. При инцидента 48-годишният мъж паднал на тротоара и починал.



Петимата мъже от Оризаре са задържани. Очаква се аутопсията да установи дали смъртта е причинена от ударите или от здравословен проблем.