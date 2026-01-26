Мъж и болният му баща живяха девет дни без прозорци при минусови температури заради саниране

© Мъж от Сливен и болният му баща девет дни живеят без прозорци, при минусови температури навън. Причината - от фирмата, която санира блока, премахнали старата дограма, но не поставили стъклата.



Александър Милев живее в Канада над 20 години. През декември идва в Сливен, за да се грижи за болния си баща, докато в блока върви саниране.



На 12 януари в апартамента влизат работници, свалят дограмата и ги оставят без прозорци.



"Дойдоха и казаха "сваляме старата дограма, слагаме новата и довиждане“. И се установи, че няма стъклопакет за новата. Казаха "ще дойде на следващия ден“, и на следващия не дойде. След това поясниха – "или тази, или другата седмица“, казва пред bTV Александър.



Така минават девет дни, при рекордно ниски температури навън. В опит да затвори прозореца, Александър събира всичко, което има вкъщи.



Въпреки това в стаята, в която спи, градусите вечер са под нулата.



"Най-вече като духне вятъра, и тогава влиза по-хладно. Непрекъснато се чува шум, да, и аз спя с тапи за уши, за да не чувам шума отвън, от улицата. Вятърът се усеща“, казва Александър.



Втора седмица балконът е изцяло открит и също няма прозорци.



"Ситуацията тук е същата – избиха дограмата , казаха "ще сложим новата“, и се оказа, че стъклопакета го няма. В момента са минусови температури, до - 5, - 7 падат, което оказва влияние на всичко вътре. Това преди изолираше, сега студът влиза“, притеснява се мъжът.



В другата стая е възрастният баща на Александър, който е лежащо болен.



"Старата дограма беше по-хубава . И сега е студено, без дограма“, казва той.



Търсим представител на фирмата, която санира блока.



Мъжът обяснява, че стъклата се счупили при доставката, а новите се забавили:



"Аз мога да ви обясня, но ако ме питате лично, не искам да ме взимате интервю. Не желая да разговарям с вас. Аз на собственика, към когото съм виновен, съм му обяснил. Съжалявам много за случая“.



Подаден е сигнал до община Сливен, откъдето реагират веднага. Часове след разговора с тях, прозорците в апартамента са доставени и вече са монтирани.



