ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мъж и болният му баща живяха девет дни без прозорци при минусови температури заради саниране
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (0)540
©
Мъж от Сливен и болният му баща девет дни живеят без прозорци, при минусови температури навън. Причината - от фирмата, която санира блока, премахнали старата дограма, но не поставили стъклата.

Александър Милев живее в Канада над 20 години. През декември идва в Сливен, за да се грижи за болния си баща, докато в блока върви саниране.

На 12 януари в апартамента влизат работници, свалят дограмата и ги оставят без прозорци.

"Дойдоха и казаха "сваляме старата дограма, слагаме новата и довиждане“. И се установи, че няма стъклопакет за новата. Казаха "ще дойде на следващия ден“, и на следващия не дойде. След това поясниха – "или тази, или другата седмица“, казва пред bTV Александър.

Така минават девет дни, при рекордно ниски температури навън. В опит да затвори прозореца, Александър събира всичко, което има вкъщи.

Въпреки това в стаята, в която спи, градусите вечер са под нулата. 

"Най-вече като духне вятъра, и тогава влиза по-хладно. Непрекъснато се чува шум, да, и аз спя с тапи за уши, за да не чувам шума отвън, от улицата. Вятърът се усеща“, казва Александър.

Втора седмица балконът е изцяло открит и също няма прозорци.

"Ситуацията тук е същата – избиха дограмата , казаха "ще сложим новата“, и се оказа, че стъклопакета го няма. В момента са минусови температури, до - 5, - 7 падат, което оказва влияние на всичко вътре. Това преди изолираше, сега студът влиза“, притеснява се мъжът.

В другата стая е възрастният баща на Александър, който е лежащо болен.

"Старата дограма беше по-хубава . И сега е студено, без дограма“, казва той.

Търсим представител на фирмата, която санира блока.

Мъжът обяснява, че стъклата се счупили при доставката, а новите се забавили:

"Аз мога да ви обясня, но ако ме питате лично, не искам да ме взимате интервю. Не желая да разговарям с вас. Аз на собственика, към когото съм виновен, съм му обяснил. Съжалявам много за случая“.

Подаден е сигнал до община Сливен, откъдето реагират веднага. Часове след разговора с тях, прозорците в апартамента са доставени и вече са монтирани.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на с...
07:57 / 26.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме с левове
08:05 / 26.01.2026
Блокади по западната ни граница
08:04 / 26.01.2026
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:32 / 25.01.2026
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:18 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ВК Марица, сезон 2025/2026
БК Локомотив Пловдив
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: