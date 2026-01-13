ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мото екипировка за лято и зима – как да изберете според сезона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20Коментари (0)129
©
Накратко: Лятната екипировка залага на вентилация и лекота, зимната – на изолация и влагозащита. Правилният избор зависи от температурата, продължителността на маршрута и вашия стил на каране.При 35°C на сянка асфалтът достига 60°C. При 5°C и скорост 100 км/ч усещаната температура пада до -10°C. Тези две крайности изискват коренно различен подход към избора на мото екипировка – и грешният избор превръща удоволствието в изпитание.

Защо един комплект екипировка не е достатъчен?

Мотористите, които карат целогодишно, бързо откриват един парадокс. Якето, което ви предпазва от хипотермия през ноември, се превръща в сауна през юли. Обратното също важи – перфорираното лятно яке при есенен дъжд ви оставя мокри до кости за минути.

Човешкото тяло работи оптимално при кожна температура около 33°C. При каране обаче вятърът отнема топлина със скорост, пропорционална на движението. На 80 км/ч топлинните загуби са четири пъти по-големи, отколкото при ходене. Затова екипировката трябва да компенсира тези физични закони, а не просто да изглежда добре.

Какво отличава лятната екипировка?

Лятната екипировка решава един основен проблем – прегряването. Когато тялото не може да се охлажда ефективно, реакциите се забавят, концентрацията пада и рискът от инцидент нараства.

Материалите при лятните якета и панталони са текстилни мрежести тъкани, които позволяват въздушен поток директно към кожата. Перфорациите са разположени в зоните с най-голямо топлоотделяне – гърди, гръб и вътрешна страна на ръцете. Добрата лятна екипировка създава ефект на "въздушен тунел", при който движението генерира постоянен хладен бриз.

Протекторите остават задължителни, но в лятен вариант – по-тънки и с отвори за вентилация. Съвременните меки протектори се втвърдяват само при удар, което ги прави едновременно защитни и комфортни при високи температури.

Каските за мотор за лято имат повече вентилационни отвори и подплата от влагоотвеждащ материал. Отворените модели дават максимална циркулация, но компромисът е по-ниска защита на лицето.

При ръкавиците лятната версия е къса (до китката), с мрежа на горната страна и перфорации на пръстите. Ботите за топло време са по-къси и с текстилни вложки вместо плътна кожа.

Какво е специфичното при зимната екипировка?

Зимата поставя обратното предизвикателство – задържане на телесната топлина при минимална загуба. Студът засяга първо крайниците (пръсти на ръце и крака), след това концентрацията и накрая – способността за реакция.

Изолацията при зимните якета работи на слоеве. Външният слой спира вятъра и водата, средният задържа топъл въздух, вътрешният отвежда потта от кожата. Тази система функционира само когато всички слоеве работят заедно. Един мокър слой компрометира цялата защита.

Мембраните са невидимият герой на зимната екипировка. Те пропускат водни пари (потта) навън, но спират водни капки (дъжда) отвън. Качествената мембрана издържа воден стълб от поне 10 000 мм – достатъчно за часове каране в дъжд.

Ръкавиците за зима са дълги (покриват част от ръкава), с изолационен пълнеж и непромокаема външна част. Палецът и показалецът често имат токопроводящ материал за работа с екрани. Загряващите ръкавици с батерия са опция за екстремни условия, но добавят зависимост от зареждане.

Ботите за студено време са високи, с топлоизолираща подплата и вибрационно-абсорбираща подметка. Затварянето е с цип и велкро вместо само връзки – студените пръсти трудно боравят с фини движения.

Как температурните диапазони определят избора?



Практиката показва следните граници:

Над 25°C лятната екипировка е задължителна. Между 15°C и 25°C текстилната екипировка с подвижна термоподплата работи добре. Между 5°C и 15°C зимните елементи стават необходими. Под 5°C пълната зимна екипировка е единственият разумен избор.

Тези диапазони са ориентировъчни. Влажността, вятърът и продължителността на карането ги изместват. Час каране при 10°C е поносим с есенно яке. Четири часа при същата температура изискват пълна зимна защита.

Съществуват ли универсални решения?



Да, но с компромиси. Четирисезонните якета имат свалящи се термослоеве и затварящи се вентилации. При 20°C свалите подплатата и отваряте въздуховодите. При 5°C връщате всичко и затваряте плътно.

Проблемът е, че нито едната функция не работи оптимално. Лятната вентилация е по-слаба от специализираното мрежесто яке. Зимната изолация отстъпва на чисто зимния модел. Универсалното решение е разумно за мотористи с ограничен бюджет или рядко каране извън умерените температури.

Често задавани въпроси



Може ли зимната екипировка да се носи при 20°C? Технически да, но ще прегреете. Изолацията, проектирана за задържане на топлина, няма как да ви охлади. Резултатът е прекомерно потене и дискомфорт.

Колко важна е влагозащитата за лятна екипировка? По-малко критична, отколкото изглежда. Летният дъжд обикновено е кратък и топъл. Мократа мрежеста тъкан изсъхва бързо при движение. Ако очаквате продължителен дъжд, отделно дъждобранно яке е по-практично от тежка водоустойчива лятна екипировка.

Какъв е животът на мото екипировката? Качествената екипировка издържа 5-7 сезона при редовна употреба. Протекторите обаче губят ефективност след удар или след 5 години, дори без инцидент. Проверявайте ги ежегодно за пукнатини и деформации.

Практически изводи



Идеалният подход е два комплекта екипировка – летен и зимен. При ограничен бюджет започнете с четирисезонен модел и добавете специализиран втори комплект според сезона, в който карате най-много.

Не правете компромис с протекторите – те са еднакво важни и при 35°C, и при -5°C. Всичко останало – материали, изолация, вентилация – адаптирайте според условията и личния комфорт.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Един от най-сигурните индикатори за охлаждане на пазара вече запо...
10:56 / 13.01.2026
Доц. д-р Христиана Бацелова: Имунизацията срещу варицела е важна
11:51 / 13.01.2026
Голяма банкова сделка на българския пазар приключи успешно
10:29 / 13.01.2026
Председател на потребителска организация: Ако продължаваме така, ...
10:20 / 13.01.2026
Проф. Кантарджиев: По-тежките седмици тепърва предстоят!
10:42 / 13.01.2026
Адвокат: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото к...
10:16 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: