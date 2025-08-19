ЗАРЕЖДАНЕ...
|Морето взе нова жертва, удави се съдия
Бившият председател на Окръжния съд в Перник Виктор Георгиев се удави този следобед на Попския плаж в Царево, информира "Флагман".
Новината била потвърдена от двама независими един от друг източници.
Магистратът, който оглавяваше съда в Перник през 2018 година, а доскоро бе и негов зам.председател, е пренебрегнал всички сигнализации и влязъл на своя глава в бурното море. Моментално е бил завлечен от вълните.
Туристи все пак са се опитали да му помогнат, но безуспешно. Попският плаж е неохраняем. Какво е накарало магистрата да се втурне в морето, остава загадка.
Тялото му бе изхвърлено на брега около 18:00 часа днес. Той е бил само по шорти и с голям кръст на врата, вероятно от бяло злато или сребро.
