Тяло на гола жена е било изхвърлено от морето на плаж край Поморие, научи. Удавилата се жена е 57-годишна софиянка. По първоначални данни няма следи от насилие и се предполага, че става въпрос за самоубийство.Труп на мъж пък е изплувал и в района на Кораборемонтния завод във Варна. По първоначална информация тялото е забелязан около един от плаващите докове, като сигналът е подаден в 8:32 часа от служители на обекта.На място незабавно са изпратени екипи на полицията, които са извършили оглед и са започнали работа по установяване на самоличността на мъжа. Установява се и причината за смъртта му.