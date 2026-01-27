Много пиян шофьор е причинил фаталната катастрофа край Бургас

© 41-годишният водач на лекия автомобил "БМВ“, участвал в тежката катастрофа на пътя между кв. "Крайморие“ и село Маринка, станала в неделя, е дал положителна проба за алкохол от 1,76 промила. Неговият 52-годишен спътник също е бил с положителна проба за алкохол – 3,16 промила, съобщиха от ОДМВР – Бургас за Burgas24.bg.



Отрицателна е пробата за алкохол на 32-годишната водачка на лекия автомобил "Фолксваген“. Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.



Резултатите за употреба на алкохол са следствие на проведени от служители на Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР Бургас анализи на пробите от участниците в тежкия челен сблъсък.



В резултат на катастрофата на място починаха водачът на "БМВ"-то и неговият 52-годишен спътник, пътуващ на предната дясна седалка.