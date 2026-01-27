ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Много пиян шофьор е причинил фаталната катастрофа край Бургас
Отрицателна е пробата за алкохол на 32-годишната водачка на лекия автомобил "Фолксваген“. Пробите за употреба на наркотични вещества са изпратени за анализ в София.
Резултатите за употреба на алкохол са следствие на проведени от служители на Базовата научно-техническа лаборатория при ОДМВР Бургас анализи на пробите от участниците в тежкия челен сблъсък.
В резултат на катастрофата на място починаха водачът на "БМВ"-то и неговият 52-годишен спътник, пътуващ на предната дясна седалка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Илия Лингорски: Над 90% от левовете ще бъдат изтеглени от обращен...
14:35 / 27.01.2026
България е на трето място в ЕС по растеж на регистрациите на нови...
12:47 / 27.01.2026
Рая Назарян отказа да бъде служебен премиер
13:22 / 27.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично...
11:46 / 27.01.2026
Минимум 12 777 евро за жени и 11 844 евро за мъже са нужни за пож...
11:29 / 27.01.2026
Частично бедствено положение: Шест села в община Ардино отново бе...
11:48 / 27.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS