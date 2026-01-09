© Изминалата 2025-а беше по-скоро година на растеж и вероятно последна от този цикъл. Пазарът на труда беше противоречив, динамичен, но продължи тенденцията за намаляване на безработицата.



Така накратко пред БНР обобщи изминалите 12 месеца Георги Първанов от Конфедерацията по заетостта.



Очакванията му за 2026 г. са свързани по-скоро със задържане и застой. Безработицата най-вероятно ще остане ниска, но може да достигне до 5-6%.



"Търсещите работа ще имат много по-малък избор от предни години, ще има много повече кандидати за една позиция, особено в средния и със сигурност във високия сегмент.



Ще продължи ръстът на внос на кадри от трети страни, както и завръщането на наши сънародници, които ще търсят трудова реализация в родината."



Според Първанов България вече е страна със сравнително високи заплати и някои компании могат да изберат частично или изцяло да напуснат страната.



"За сметка на това, се надяваме да има нови инвестиции, да влязат бизнеси с добавена стойност."



Под натиска на инфлацията може да се очаква повишаване на заплатите през 2026-а с 6 до 10 процента.







"Много големи промени предстоят на пазара на труда. От 6 юни влиза в сила директивата за прозрачност на заплатите. Тя има задължителна характер. Работодателите ще се задължат да обявяват заплати от - до или конкретни заплати за позициите, които търсят. Няма да могат да питат кандидатите за предишното им заплащане.



Служителите ще има право да изискват от работодателите официална информация за средни нива на заплати.



Тази директива ще разбуни духовете на тема кой какви условия предлага и как стои спрямо други компании на пазара.



По традиция ние сме оставили за последния момент транспонирането ѝ в нашето законодателство. До момента нищо не е направено", каза още експертът.



Голямо ще остане търсенето на кадри за секторите образование, здравеопазване, производство и индустрия, селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство.



"Младите хора искат стартова заплата от 2000 лева чисто, но най-често това не се предлага", допълни Първанов.