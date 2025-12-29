Митрополит Йоан: Преодоляването на разкола беше решаващ момент за Българската църква

© Завърши мирното посещение на българския патриарх Даниил във Вселенската патриаршия. За значението и посланията на това първо за негово светейшество пътуване, след като оглави българската църква, говорим с Варненски и великопреславски митрополит Йоан.



"Толкова прекрасно се получи решението на Светия Синод на Българската православна църква и любезната покана на Негово светейшество архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх г-н Вартоломей, за да се осъществи първото мирно посещение на Негово светейшество българския патриарх Даниил в църквата-майка, архиепископията в Константинопол“, каза той пред bTV.



"Ние бяхме посрещнати на Рождество Христово в 17:00 ч. в патриаршеския храм "Св. Георги“, където се извърши молебен и българския патриарх официално на архиерейския трон застана, с представителите на Светия Синод и беше посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей. Това е една традиция на приемственост“, обясни още митрополит Йоан.



Това е неговото първо мирно посещение след избора и интронизацията му през 2024 г.



Той определи посещението като "уважение, засвидетелствано двустранно“.



"Двамата патриарси по един уникален начин успяха и да съслужат, защото кулминацията беше на 26 декември, когато в "Св. Георги“се състоя именно това съслужение величествено на двамата патриарси“, добави той.



Патриарх Даниил връчи на Вартоломей орден "Св. Иван Рилски“ за особени заслуги в преодоляването на разкола и каза, че "Църквата трябва да решава всички проблеми по съборен път“. На въпрос за какви проблеми е говорел той и какви са те между българската и вселенската църква, митрополитът обясни:



"Ние в годините сме имали различни изживявания и сложности, но тук случаят беше такъв, че преодоляването на разкола беше един много важен момент, който даде отглас във вселенското православие. Тъй като патриарх Вартоломей свика този междуправославен събор, който се осъществи през 1988 г., и благодарение на който разколът бе заклеймен и беше утвърдено единството на Българската православна църква, изхождайки от цялостното съвместно сътрудничество между двете църкви, Светият Синод разумно реши да връчи ордена "Св. Иван Рилски“. Става въпрос (за трудностите – бел.ред.) за онзи въпрос в миналото ни, когато БПЦ беше под схизма (1872 – 1945 г.). Това е един доста сложен период за БПЦ и процесът на възстановяване на българската патриаршия е сложен и българските екзарси са преживели немалко сложности в този период. Да не говорим, че този въпрос и в нашата съвременност показа, че каквито и трудности да са били в тези сложни църковни отношения, в крайна сметка доведоха до това двамата патриарси днес да бъдат заедно на един престол“.



Негово Светейшество подари частица от мощите на светия патриарх Евтимий



Той коментира и въпроса с православната църква в Украйна:



"Това е много сложен, щекотлив въпрос и неговото назначаване няма да стане лесно. Още повече, че от 14 поместни църкви 10 не са признали православната църква. Така че ние трябва да споменем, че патриарх Даниил за четвърти път се среща с Вартоломей. На третия път на среща в Солун в лична среща двамата патриарси се уточниха и се разбраха, че действително няма да има притеснения по отношение на присъствие на хора от православната църква в Украйна. Самият принцип на провеждане на мирно посещение изисква да бъде зачетена църквата гост във Вселенската патриаршия и това са вече двустранни отношения“.