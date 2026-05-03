С минус 9 градуса завършва третият ден на месец май. Те са измерени у нас тази вечер. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Същевременно най-топло е било Ново село и Лом, където са отчетени 17 градуса.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 11 градуса
- Пловдив 13 градуса
- Варна 13 градуса
- Бургас 12 градуса
- Русе 16 градуса
- Стара Загора 13 градуса
- Благоевград 14 градус
