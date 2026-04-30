Минус 7 градуса са измерени у нас тази вечер. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Същевременно най-топло е било по Южното Черноморие - в Бургас и Ахтопол са отчетени температури от по 12 градуса.
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 18,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:
- София 4 градуса
- Пловдив 8 градуса
- Варна 10 градуса
- Бургас 12 градуса
- Русе 6 градуса
- Стара Загора 8 градуса
- Благоевград 6 градуса
