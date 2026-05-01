С минус 13 градуса започна първият ден на месец май. Те са измерени у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Същевременно най-топло е било по Южното Черноморие - в Ахтопол са отчетени 8 градуса.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 3 градуса

- Пловдив 6 градуса

- Варна 6 градуса

- Бургас 6 градуса

- Русе 5 градуса

- Стара Загора 6 градуса

- Благоевград 1 градус

Прогнозата за днес, 1 май

Днес ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.