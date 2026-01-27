ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минимум 12 777 евро за жени и 11 844 евро за мъже са нужни за пожизнена втора пенсия
За да получава пожизнена втора пенсия при пенсиониране през тази година, една жена трябва да има натрупани около 12 777 евро, а мъж – 11 844 евро.
Средният размер на натрупаните средства в УПФ към края на септември е 4326,55 евро, показват данните на КФН. В тях са включени само хората с поне една осигурителна вноска през последните 12 месеца.
Още по-ниски са спестяванията на хората, които предстои скоро да се пенсионират. Осигурените на възраст 60–64 години имат средно 3191,39 евро. При жените сумата е 2668,39 евро, а при мъжете – 3583,27 евро. Така мъжете имат по-голям шанс за пожизнена втора пенсия, тъй като обикновено получават по-високи доходи и имат по-кратка средна продължителност на живота. За жените шансът е значително по-малък.
В подготвените от служебното правителство промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е заложено право на пожизнена втора пенсия да имат хората, чиито натрупвания позволяват месечно плащане от поне 10% от минималната работна заплата към момента на пенсиониране. При сегашната минимална заплата от 620,20 евро това означава пожизнена пенсия от минимум 62 евро на месец.
Проектът предвижда и възможност за избор: ако размерът на пожизнената пенсия е между 62 и 124 евро (10–20% от минималната заплата), осигурените да решат дали да получават пожизнена пенсия или разсрочено плащане за по-кратък период, но с по-високи месечни суми.
От бранша обаче предупреждават, че тази опция може да обезсмисли идеята за пожизнено допълнително пенсионно осигуряване. Данните на пенсионните компании показват, че повечето хора предпочитат по-големи суми за кратък период, вместо по-ниски пожизнени плащания. Това би свило още повече броя на хората с пожизнена втора пенсия.
Ако реално пожизнена пенсия получават само онези с доход над 20% от минималната заплата (над 124 евро), ще са необходими натрупвания от около 25 555 евро за жените и 23 688 евро за мъжете – суми, които почти никой от осигурените не достига.
Изводът е ясен: дори минималната пожизнена втора пенсия от 62 евро остава недостижима за повечето хора, тъй като изискваните натрупвания са в пъти над средните наличности по индивидуалните партиди. Така за масовия осигурен пожизнената втора пенсия остава по-скоро мираж, отколкото реална добавка към доходите в старост.
