Минимум 12 777 евро за жени и 11 844 евро за мъже са нужни за пожизнена втора пенсия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:29Коментари (0)235
© Plovdiv24.bg
Пожизнената втора пенсия от универсалните пенсионни фондове (УПФ) остава по-скоро изключение, отколкото правило за преобладаващата част от работещите в България. Това показват както изчисленията на пенсионните дружества, така и последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

За да получава пожизнена втора пенсия при пенсиониране през тази година, една жена трябва да има натрупани около 12 777 евро, а мъж – 11 844 евро.

Средният размер на натрупаните средства в УПФ към края на септември е 4326,55 евро, показват данните на КФН. В тях са включени само хората с поне една осигурителна вноска през последните 12 месеца.

Още по-ниски са спестяванията на хората, които предстои скоро да се пенсионират. Осигурените на възраст 60–64 години имат средно 3191,39 евро. При жените сумата е 2668,39 евро, а при мъжете – 3583,27 евро. Така мъжете имат по-голям шанс за пожизнена втора пенсия, тъй като обикновено получават по-високи доходи и имат по-кратка средна продължителност на живота. За жените шансът е значително по-малък.

В подготвените от служебното правителство промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) е заложено право на пожизнена втора пенсия да имат хората, чиито натрупвания позволяват месечно плащане от поне 10% от минималната работна заплата към момента на пенсиониране. При сегашната минимална заплата от 620,20 евро това означава пожизнена пенсия от минимум 62 евро на месец.

Проектът предвижда и възможност за избор: ако размерът на пожизнената пенсия е между 62 и 124 евро (10–20% от минималната заплата), осигурените да решат дали да получават пожизнена пенсия или разсрочено плащане за по-кратък период, но с по-високи месечни суми.

От бранша обаче предупреждават, че тази опция може да обезсмисли идеята за пожизнено допълнително пенсионно осигуряване. Данните на пенсионните компании показват, че повечето хора предпочитат по-големи суми за кратък период, вместо по-ниски пожизнени плащания. Това би свило още повече броя на хората с пожизнена втора пенсия.

Ако реално пожизнена пенсия получават само онези с доход над 20% от минималната заплата (над 124 евро), ще са необходими натрупвания от около 25 555 евро за жените и 23 688 евро за мъжете – суми, които почти никой от осигурените не достига.

Изводът е ясен: дори минималната пожизнена втора пенсия от 62 евро остава недостижима за повечето хора, тъй като изискваните натрупвания са в пъти над средните наличности по индивидуалните партиди. Така за масовия осигурен пожизнената втора пенсия остава по-скоро мираж, отколкото реална добавка към доходите в старост.








