|Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на политическото безсилие и нараненото его на Тръмп
"Когато спреш подготвяна атака в последния момент, каквито непосредствени знаци показаха преди два дена, че САЩ спря своята атака, това е сигнал за твоите противници, че ти показваш слабост, че показваш колебливост в политическите решения. На практика, военнотехническата операция на САЩ и Израел срещу Иран е неизбежност, която с голяма вероятност ще се случи, дори сега да е отложена. Въпросът е не дали, а кога,“ посочи анализаторът.
По думите на анализатора в момента външната политика на САЩ по отношение на Близкия изток е изцяло подчинена на волята на управляващия елит в Израел, като според него е важно да се прави едно разграничение между ортодоксалните евреи, които не желаят война, и от друга страна ционистите, които изкривяват вярата и я превръщат в оръжие, опасно за целия свят. "От моя гледна точка военната агресия, която предстои, ще бъде една трета фаза от натиска срещу Иран,“ подчерта Бачев и уточни, че първата фаза е била нанесеният удар върху иранската финансова система и стабилност с обезценяването на риала.
"Това е огромен външен удар върху обществото вътре, но въпреки това не успя да предизвика заложената цел – да предизвика големи бунтове. Това доведе до необходимостта от реализацията на втората фаза – да се комбинира обезценяването на валутата с организацията на неподчинение с помощта на остатъчни мрежи за влияние вътре и със съдействието на две западни посолства вътре в Техеран, от което пък вече да последва от бунт с възможност за вътрешно предателство по най-високите етажи на политическата власт, по подобие на Венецуела,“ обясни анализаторът и посочи, че тъй като след всичко това властта в Иран не падна, сега на ход е третата фаза, т.е. военнотехническите методи.
"Така че военната операция е неизбежност. В момента има забавяне, за да може да бъде събрана допълнителна военна мощ, която да направи удар върху Иран по-силен,“ категоричен е Бачев.
Според госта, ако Русия и Китай допуснат Иран да бъде пречупен, това ще означава край на целият процес по промяна на световната архитектура на сигурност в света. "Иран е ключов фактор, тъй като попада в центъра на най-важният регион на планета – там, откъдето минават търговските пътища и се пресичат цивилизации и култури. Китай и Русия не могат да си позволят да загубят своят най-ценен съюзник, както проиграха вече Сирия и Венецуела, които бяха от по-нисък калибър.“
