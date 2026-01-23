ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans: Нахлува топъл, сух и поривист вятър
Това съобщават синоптиците от Meteo Balkans.
В районите без южен вятър ще остане студено и хладно. Студено според прогнозите ще е в районите около Дунав и СЗ България.
Какво представлява фьонът и защо е опасен?
Фьонът е топъл, сух и поривист вятър, който се образува, когато въздушни маси преминават през планински прегради. При преминаването си над планините въздухът се охлажда и губи част от влагата си, а след спускането от подветрената страна – в случая северно от планините – се затопля бързо и става изключително сух и поривист.
Този процес води до рязко повишаване на температурите, понижаване на влажността и много силни пориви на вятъра, които могат да създадат рискове за инфраструктурата и движението.
Къде вятърът ще бъде най-силен?
Най-силни пориви се очакват в: Предбалкана, Северните склонове на Стара планина, особено в района на Берковица, Монтана, Враца, в района на София, особено в Софийско и Пернишко!
На отделни места поривите могат да надхвърлят 90–110км/ч, което създава условия възможни дребни материални щети, като паднали клони, разместване на леки конструкции и временни затруднения в движението. Силни ветрове се очакват и в Югоизточна България и там поривите на вятъра ще надминат 100км/час! Характерното за тези ветрове, че те са най-силни в района на самата планина и значително отслабват.
Например в южните квартали на София, може да духа силен вятър, а в центъра на града да е тихо.
Какви ще бъдат последствията?
Освен силния вятър, фьоноподобната обстановка може да доведе до бързо снеготопене в планините, повишен риск от падащи камъни и свличания и риск от лавини
При шофиране, особено на открити участъци и мостове, са възможни внезапни странични пориви, които изискват повишено внимание от страна на водачите.
