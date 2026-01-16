Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хората да официализират недекларираните левови средства в имоти

© Пазарът на недвижими имоти през 2025 г. беше изключително активен, особено в края на годината. Освен обичайната пазарна динамика, влияние оказа и предстоящото приемане на еврото, което мотивира част от хората да официализират недекларирани левови средства. Това коментира Диляна Христова, генерален мениджър на Nova City Group, в подкаста на Money.bg.



По думите ѝ, на пазара продължават да бъдат активни купувачите с инвестиционни намерения. "Факт е, че сделките са по-малко в сравнение с предходни години, особено спрямо периода на COVID-пандемията, но въпреки това имаше значителен брой покупко-продажби“, отбеляза Христова.



Според наблюденията ѝ, делът на клиентите, които купуват с инвестиционна цел, варира в зависимост от политиката на банките, въпреки че този тип купувачи рядко използват ипотечни кредити. Когато лихвите по депозитите спаднат, се увеличава и броят на клиентите, които насочват средствата си към недвижими имоти като форма на инвестиция.



Друг ключов фактор, особено за София и в по-малка степен за останалите големи градове, е постоянната вътрешна миграция на населението.



"Притокът към големите градове е неспирен. Винаги има търсене на жилища – както за наем, така и за покупка. Това обяснява и интереса на инвеститорите, защото постоянният приток на хора води първоначално до повече наематели, а впоследствие и до нови купувачи“, обясни Христова.



По думите ѝ, презастрояването не е фактор, който спира клиентите.



"Щом има купувачи в райони, които вече са силно застроени, очевидно за тях това не е притеснение. В тези случаи локацията остава водещият критерий при покупка на жилище“, коментира тя.



Инвеститорите подхождат прагматично – ако даден проект носи добра възвръщаемост и има пазарна реализация, степента на застрояване на района остава на заден план. Христова подчерта, че много купувачи са значително по-гъвкави по този въпрос, особено ако не са емоционално обвързани с конкретен квартал.



В същото време фактори като наличие на метро, добър градски транспорт и близост до обществени услуги продължават да бъдат определящи при избора на имот.



През последните години профилът на купувачите се променя. Те стават все по-информирани относно качеството на строителството и все по-конкретни в изискванията си към бъдещия си дом.



"Много от клиентите се насочват към по-съвременен тип жилища – не само като визия, но и като интериор, екстериор и функционалност на сградата. Въвеждането на нови технологии създава здравословна конкуренция между инвеститорите, които се стремят да привлекат вниманието на купувачите с различни допълнителни екстри“, посочи Христова.



По отношение на еврозоната, Христова е категорична, че въвеждането на еврото няма да промени желанието на българите да инвестират в имоти.



"Що се отнася до жилищния пазар, не очаквам катаклизми. По-скоро е възможно леко забавяне на обема на продажбите, но сделки ще продължи да има“, прогнозира тя.