|Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хората да официализират недекларираните левови средства в имоти
По думите ѝ, на пазара продължават да бъдат активни купувачите с инвестиционни намерения. "Факт е, че сделките са по-малко в сравнение с предходни години, особено спрямо периода на COVID-пандемията, но въпреки това имаше значителен брой покупко-продажби“, отбеляза Христова.
Според наблюденията ѝ, делът на клиентите, които купуват с инвестиционна цел, варира в зависимост от политиката на банките, въпреки че този тип купувачи рядко използват ипотечни кредити. Когато лихвите по депозитите спаднат, се увеличава и броят на клиентите, които насочват средствата си към недвижими имоти като форма на инвестиция.
Друг ключов фактор, особено за София и в по-малка степен за останалите големи градове, е постоянната вътрешна миграция на населението.
"Притокът към големите градове е неспирен. Винаги има търсене на жилища – както за наем, така и за покупка. Това обяснява и интереса на инвеститорите, защото постоянният приток на хора води първоначално до повече наематели, а впоследствие и до нови купувачи“, обясни Христова.
По думите ѝ, презастрояването не е фактор, който спира клиентите.
"Щом има купувачи в райони, които вече са силно застроени, очевидно за тях това не е притеснение. В тези случаи локацията остава водещият критерий при покупка на жилище“, коментира тя.
Инвеститорите подхождат прагматично – ако даден проект носи добра възвръщаемост и има пазарна реализация, степента на застрояване на района остава на заден план. Христова подчерта, че много купувачи са значително по-гъвкави по този въпрос, особено ако не са емоционално обвързани с конкретен квартал.
В същото време фактори като наличие на метро, добър градски транспорт и близост до обществени услуги продължават да бъдат определящи при избора на имот.
През последните години профилът на купувачите се променя. Те стават все по-информирани относно качеството на строителството и все по-конкретни в изискванията си към бъдещия си дом.
"Много от клиентите се насочват към по-съвременен тип жилища – не само като визия, но и като интериор, екстериор и функционалност на сградата. Въвеждането на нови технологии създава здравословна конкуренция между инвеститорите, които се стремят да привлекат вниманието на купувачите с различни допълнителни екстри“, посочи Христова.
По отношение на еврозоната, Христова е категорична, че въвеждането на еврото няма да промени желанието на българите да инвестират в имоти.
"Що се отнася до жилищния пазар, не очаквам катаклизми. По-скоро е възможно леко забавяне на обема на продажбите, но сделки ще продължи да има“, прогнозира тя.
