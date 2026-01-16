ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Мениджър в строителна компания: Приемането на еврото мотивира хората да официализират недекларираните левови средства в имоти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15Коментари (0)705
©
Пазарът на недвижими имоти през 2025 г. беше изключително активен, особено в края на годината. Освен обичайната пазарна динамика, влияние оказа и предстоящото приемане на еврото, което мотивира част от хората да официализират недекларирани левови средства. Това коментира Диляна Христова, генерален мениджър на Nova City Group, в подкаста на Money.bg.

По думите ѝ, на пазара продължават да бъдат активни купувачите с инвестиционни намерения. "Факт е, че сделките са по-малко в сравнение с предходни години, особено спрямо периода на COVID-пандемията, но въпреки това имаше значителен брой покупко-продажби“, отбеляза Христова.

Според наблюденията ѝ, делът на клиентите, които купуват с инвестиционна цел, варира в зависимост от политиката на банките, въпреки че този тип купувачи рядко използват ипотечни кредити. Когато лихвите по депозитите спаднат, се увеличава и броят на клиентите, които насочват средствата си към недвижими имоти като форма на инвестиция.

Друг ключов фактор, особено за София и в по-малка степен за останалите големи градове, е постоянната вътрешна миграция на населението.

"Притокът към големите градове е неспирен. Винаги има търсене на жилища – както за наем, така и за покупка. Това обяснява и интереса на инвеститорите, защото постоянният приток на хора води първоначално до повече наематели, а впоследствие и до нови купувачи“, обясни Христова.

По думите ѝ, презастрояването не е фактор, който спира клиентите.

"Щом има купувачи в райони, които вече са силно застроени, очевидно за тях това не е притеснение. В тези случаи локацията остава водещият критерий при покупка на жилище“, коментира тя.

Инвеститорите подхождат прагматично – ако даден проект носи добра възвръщаемост и има пазарна реализация, степента на застрояване на района остава на заден план. Христова подчерта, че много купувачи са значително по-гъвкави по този въпрос, особено ако не са емоционално обвързани с конкретен квартал.

В същото време фактори като наличие на метро, добър градски транспорт и близост до обществени услуги продължават да бъдат определящи при избора на имот.

През последните години профилът на купувачите се променя. Те стават все по-информирани относно качеството на строителството и все по-конкретни в изискванията си към бъдещия си дом.

"Много от клиентите се насочват към по-съвременен тип жилища – не само като визия, но и като интериор, екстериор и функционалност на сградата. Въвеждането на нови технологии създава здравословна конкуренция между инвеститорите, които се стремят да привлекат вниманието на купувачите с различни допълнителни екстри“, посочи Христова.

По отношение на еврозоната, Христова е категорична, че въвеждането на еврото няма да промени желанието на българите да инвестират в имоти.

"Що се отнася до жилищния пазар, не очаквам катаклизми. По-скоро е възможно леко забавяне на обема на продажбите, но сделки ще продължи да има“, прогнозира тя.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Откриха труп край София
14:00 / 16.01.2026
Радослав Христов: Търговско споразумение между ЕС и Меркосур е не...
13:06 / 16.01.2026
Икономист: Ще се върне търговията със стоки под щанда, ако се във...
12:25 / 16.01.2026
Близо 400 грама канабис са открити в автомобила на сина на Атанас...
13:05 / 16.01.2026
Как НЗОК плаща за здравето ни?
12:05 / 16.01.2026
Караджов: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:02 / 16.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Продадоха трите апартамента на пловдивчанин
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: