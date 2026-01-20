Масови уволнения във фирми, Инспекцията по труда наложи глоби

© БНТ Две шивашки фирми - в Монтана и Лом, са преустановили работа през миналата година. В тях са били наети към 140 души.



Инспекцията по труда в Монтана наложи глоба на шивашка фирма в Монтана, която не е спазила изискванията при уволнения на работници.



Там са били наети към 40 души, съобщи директорът на инспекцията инженер Димитър Петров:



"Нарушение констатирахме там - че при уволнението на тези работници не са спазили процедурите, а е налице масово уволнение".



Работодателят би следвало да обсъди с представители на работниците намерението си за прекратяване на дейност на фирмата, да информира Бюрото по труда, че възнамерява да прави масови уволнения и в едномесечен срок след това да извърши първите прекратявания на договори, което в монтанската фирма не е спазено, уточни Димитър Петров, цитиран от БНР.



"Заплати последните месеци на болшинството от работниците не са изплащани", посочи той.



Масово уволнение е извършено и в шивашко предприятие в Лом със сто работници:



"Там са си изплатили до последно на работниците, подали са си уведомление към Бюрото по труда, спазили са си срока и тогава са извършили уволненията".