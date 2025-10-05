ЗАРЕЖДАНЕ...
|Масови измами в платформи за търговия, "Вайбър" съобщения прикриват фалшиви куриери от "Еконт" и "Спиди"
Схемата е проста, но ефективна. Измамниците предлагат на продавача да изготви "онлайн поръчка чрез куриер“ с предварително плащане или да последва линк, който изглежда легитимен. Всъщност тези линкове водят към фалшиви сайтове, които приличат на страници на известни куриерски компании, но нямат нищо общо с тях. Легитимните куриери в България, като Еконт и Спиди, не предлагат подобна услуга и не изискват плащане предварително. Най-близкото, което съществува, е куриер, който да вземе пакет от адрес, без предварителни плащания.
Едно от най-забележителните неща при тези измами е, че измамниците влагат значителни усилия да направят съобщенията да изглеждат естествени. Те използват изкуствен интелект, за да симулират човешко поведение, включително забавяне при отговор и внимателно написани съобщения на български.
Понякога обаче някой от контактите е с чуждестранен номер и неграмотно написано съобщение, което е и единственият признак, че нещо не е наред.
Хората трябва да бъдат изключително внимателни и да проверяват всякакви линкове, преди да ги отворят, защото ако домейнът не съответства на официалния сайт на компанията, това е сигурен знак за измама. Колкото повече хора са информирани за тези практики, толкова по-малка е вероятността да станат жертви. Осъзнаването на схемите и внимателната проверка на информацията са единственият начин да се предпазим от подобни измами, които стават все по-сложни и организирани.
