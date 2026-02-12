ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мартин Карбовски: Майките не са това, което бяха
Андреева, която е дарила близо милион лева на Ивайло Калушев с цел "възпитание“ на детето си, заяви, че синът ѝ е "морален убиец“ на шестимата загинали при инцидента в Петрохан и край Околчица. По думите ѝ, конфликти с детето възникнали след като то се оплакало от сексуално насилие, което станало причина за разследване на групата около Калушев.
Карбовски коментира ситуацията в типичния си стил:
"Майките не са това, което бяха. Цялата гнилост на мястото в един образ. Ако снимате малко повече в България живи хора, един ден разбирате - родителите, те са виновни за всичко. За тяхно оправдание можем да кажем само, че те изоставиха децата си така, както държавата изостави гражданите си. Уж се грижи, но не се грижи. Защото са заети да не се посвещават на това, за което са направени. И държавата, и родителите.“
Коментарът на журналиста подчертава широко дискутираната тема за родителската отговорност и ролята на държавата при защита на децата. Според него, трагедията е симптом на по-широк социален проблем, при който личната вина се преплита с институционални пропуски.
