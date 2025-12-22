Мартин Атанасов: "Черна писта" не промени войната по пътищата, но я показа

© В края на годината е време за равносметка – и за хората, които с действията си успяха да променят обществените разговори към по-добро. Един от тях е Мартин Атанасов, създателят на интерактивната карта "Черна писта“ – проект, който визуализира тежките пътнотранспортни произшествия в България и превърна сухата статистика в болезнено ясна картина, пише bTV.



"Черна писта не промени войната по пътищата, но я показа“, казва Атанасов. По думите му именно това е най-големият ефект на проекта – да направи видим мащаба на проблема, който дълго време оставаше скрит зад числа и отчети.



Картата събира данни за катастрофите и ги поставя върху интерактивна платформа, където червените точки очертават най-опасните участъци в страната. Така местата с повтарящи се тежки инциденти стават ясно разпознаваеми – не само за гражданите, но и за институциите.



Институционалната реакция



В началото проектът среща съпротива. Още преди старта му Атанасов се сблъсква с отказ от институции да предоставят информация. След публичното представяне обаче динамиката се променя.



"Сътрудничеството с институциите беше кратко, но ефектът дойде по друг начин“, разказва той. Впоследствие МВР създава собствена интерактивна карта на пътнотранспортните произшествия, а Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата започва да работи по визуализации, свързани със състоянието на пътната настилка.



Според Атанасов това не е "кражба на идея“, а логична реакция на обществен натиск. "Каузата е по-важна от авторството. Ако това води до по-добри решения и повече безопасност, значи си е струвало“, казва той.