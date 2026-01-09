ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мария Минчева: Липсата на работна сила продължава да бъде най-голямото предизвикателство за компаниите
"Компаниите са по-предпазливи какво ще правят през следващата година“, подчерта тя.
Минчева посочи, че бизнесът задържа инвестиционни планове заради нестабилната политическа среда и честите промени в регулациите. Тя изтъкна, че инициативи като законите за търговските надценки създават усещане за административен натиск и несигурност.
Въпреки това, според нея, българските компании остават гъвкави и адаптивни.
"Независимо от всички външни и вътрешни фактори, компаниите ще положат усилия да вървят напред.“
Минчева коментира, че процесът по въвеждане на еврото протича нормално, като техническите системи — от касови апарати до търговски софтуер — вече са адаптирани. Първоначалното напрежение в първите дни е очаквано, но контролирано.
"Реалните резултати от въвеждането на еврото ще можем да оценим след две-три години“, посочи тя.
Според нея ключът е България да използва новата валута като инструмент за по-добро позициониране пред инвеститорите и за повишаване на конкурентоспособността. Настроенията на бизнеса към еврото остават стабилно положителни — подкрепата е нараснала от 40% през 2021 г. до над 60% днес.
Минчева отбеляза, че политическата несигурност не е уникална за България и подобни процеси се наблюдават в редица европейски държави. Въпреки това липсата на яснота по ключови политики — данъчна рамка, осигурителен модел, стимули за инвестиции — затруднява планирането.
"Важно е да има бюджет и последователни политики“, коментира тя.
Според нея бизнесът е свикнал да работи в турбулентна среда, но честите промени, например в намеренията за осигуровките, подкопават доверието.
Липсата на работна сила продължава да бъде най-голямото предизвикателство за компаниите. България не е изключение — недостигът на кадри е характерен за цяла Европа, но темповете на реакция у нас са по-бавни.
Минчева подчерта необходимостта от реални мерки за улесняване на вноса на работници от трети страни. Проектът за дигитална платформа за обработка на документи е бил спрян без ясна перспектива.
"Две години работа отиде в забвение“, заяви тя.
Сезонните работници идват основно от Турция, Египет и Непал, а за производството — от страни от бившия СССР и Азия. Проблемът не е в интереса, а в административния капацитет и бавните процедури.
Минчева подчерта, че дигитализацията и изкуственият интелект могат да подпомогнат бизнеса, но внедряването им изостава от развитието на самите технологии. България все още няма национална стратегия за ИИ, а образователната система изостава в подготовката на кадри.
"Важно е не само да имаме технологии, а да знаем как да ги използваме“, каза тя и добави, че държавите, които не успеят да внедрят ИИ, рискуват да изостанат икономически.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026
Жена на 38 години, родена в Украйна, е в неизвестност от 31 декем...
12:49 / 09.01.2026
АПИ: Повишено внимание по магистралите
12:11 / 09.01.2026
Важно за обмяната на банкноти и монети от левове в евро
13:08 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народо...
10:40 / 09.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS