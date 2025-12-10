Мария Цънцарова с първи думи за чашата, която разбуни духовете

© Фейсбук Водещата на "Тази сутрин" по bTV Мария Цънцарова се появи в ефир с чаша със символичен надпис.



Вместо традиционните с логото на медията, днес сутринта тя беше поставила пред себе си чаша с надпис Time to make real change (Време е да направим истинска промяна).



Символиката в надписа в деня на очаквания трети голям протест срещу властта привлече внимание. Изчезването на чашата от кадър - също.



Актрисата Мартина Апостолова написа в профила си във Facebook: "Накараха Цънцарова да си махне чашата за кафе, на която пишеше “Time to make a change" от бюрото на сутрешния блок. Която съм сигурна, че не беше случайно там. Поне поседя няколко минути в ефир".



"Въпрос на гледна точка" написа самата водеща в личния си профил, публикувайки и снимка на самата чаша.