|Мария Цънцарова с първи думи за чашата, която разбуни духовете
Вместо традиционните с логото на медията, днес сутринта тя беше поставила пред себе си чаша с надпис Time to make real change (Време е да направим истинска промяна).
Символиката в надписа в деня на очаквания трети голям протест срещу властта привлече внимание. Изчезването на чашата от кадър - също.
Актрисата Мартина Апостолова написа в профила си във Facebook: "Накараха Цънцарова да си махне чашата за кафе, на която пишеше “Time to make a change" от бюрото на сутрешния блок. Която съм сигурна, че не беше случайно там. Поне поседя няколко минути в ефир".
"Въпрос на гледна точка" написа самата водеща в личния си профил, публикувайки и снимка на самата чаша.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
