Ловци гръмнаха 403-килограмов звяр в Родопите

© 403-килограмов глиган бе отстрелян от ловната дружина на Бял извор в местността "Зака“. По време на втората гонка авджиите повалят две диви свине, като едната се оказва изключително внушителен екземпляр с тегло от цели 403 килограма – безспорен претендент за "глиган на годината“.



Точният и решаващ изстрел е дело на председателя на ловната дружинка Фахри Кафали, подпомогнат от Емир Кафали и гонача Асен Чивилиев.



"Изведнъж огромният глиган се насочи право към мен. Запазих спокойствие и хладнокръвие и с един-единствен изстрел от около два метра успях да го поваля. Това е екземпляр, който многократно ни се изплъзваше. Този път обаче направихме отлична организация и слуката дойде“, сподели Фахри Кафали. По думите му глиганът е на повече от 10 години, а глигите му са с дебелина над 5 сантиметра. Точната им дължина обаче не може да бъде установена, тъй като два от зъбите са счупени вследствие на многобройни боеве.



Успешният лов още веднъж затвърждава реномето на ловната дружина от Бял извор като една от най-добре подготвените и резултатни в рамките на ЛРС "Бели брези“, пише сайтът novjivot.info.