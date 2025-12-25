ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ловци гръмнаха 403-килограмов звяр в Родопите
Точният и решаващ изстрел е дело на председателя на ловната дружинка Фахри Кафали, подпомогнат от Емир Кафали и гонача Асен Чивилиев.
"Изведнъж огромният глиган се насочи право към мен. Запазих спокойствие и хладнокръвие и с един-единствен изстрел от около два метра успях да го поваля. Това е екземпляр, който многократно ни се изплъзваше. Този път обаче направихме отлична организация и слуката дойде“, сподели Фахри Кафали. По думите му глиганът е на повече от 10 години, а глигите му са с дебелина над 5 сантиметра. Точната им дължина обаче не може да бъде установена, тъй като два от зъбите са счупени вследствие на многобройни боеве.
Успешният лов още веднъж затвърждава реномето на ловната дружина от Бял извор като една от най-добре подготвените и резултатни в рамките на ЛРС "Бели брези“, пише сайтът novjivot.info.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
Росен Желязков: Честито Рождество Христово! Нека Коледа даде сила...
09:08 / 25.12.2025
Предупредиха за опасно време! Кодът за Пловдив е оранжев
08:25 / 25.12.2025
Президентът Румен Радев честити Коледа на българите
00:09 / 25.12.2025
Пътят през прохода "Петрохан" е заледен!
22:03 / 24.12.2025
Без аптеки на 1 януари 2026 г. заради еврото
21:19 / 24.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS