Лидерът Арсенал среща свой кошмар във Висшата лига днес

© FB: Arsenal FC Лидерът във Висшата лига на Англия Арсенал гостува днес на Борнемут в двубой от 20-и кръг на Премиърлийг.



Мачът започва в 19:30 часа българско време на стадион "Виталити" в Борнемут.



Домакините са 15-и в подреждането с актив от 23 точки като се намират в ужасна серия от 10 мача без победа. За последно Борнемут стигна до успех през октомври 2025-а година!



Арсенал са на върха в подреждането с 45 пункта, водейки с 4 на втория Манчестър Сити. "Артилеристите" обаче имат две поредни загуби от днешния си съперник - 2:0 като гост и 1:2 като домакин в двата им мача през миналия сезон.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на гранда от Лондон е 1.50, докато този за Борнемут - 5.75. Равенството е оценено на 4.75.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Арсенал е оценен на 1.52, докато евентуален триумф на Борнемут е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 4.75.



Ето и останалите срещи от кръга, които се играят днес:



от 14:30 часа



Астън Вила - Нотингам



от 17:00 часа



Брайтън - Бърнли



Уулвърхямптън - Уест Хям