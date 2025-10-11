ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лена Бориславова към Слави: Стана милионер именно с долни клевети и пошлост!
Това се случи, след като по-рано в събота Трифонов коментира предложения от партията му за промени в Наказателния кодекс, с които се предвиждат високи глоби и затвор за лица, публикуващи лична информация без разрешение.
"От два дни се чудя дали да пиша по темата за мракобесния закон на ИТН. Дълбокото ми убеждение е, че колкото по-малко внимание отделяме на ИТН, толкова по-добре за човечеството“, написа Бориславова във Фейсбук.
"Обръщам се към същия този Слави Трифонов, който очевидно е забравил, че дължи 20 000 лева, защото го осъдих заради подигравателната и унизителна песен за мен. Същият този Слави Трифонов, който отказва да изплати присъденото обезщетение и в момента обжалва съдебното решение“, добави тя.
Депутатката публикува и цялото си обръщение към Трифонов:
"Уважаеми господин Трифонов,
Припомням Ви, че сте човекът, който направи кариера и забогатя с милиони, присмивайки се на други хора, обиждайки ги и създавайки най-долните клевети, подигравки и пошли скечове.
Вашите действия повлияха на поколения българи, като ги опростачихте и покварихте със словесните си похвати и непремерени "шеги“. А вашите депутати днес представляват най-низката проява на Бай-Ганьовщината в парламента.
Ако искате да направите нещо смислено, започнете със себе си и депутатите си. Създайте шоу и телевизия, в които хуморът и сатирата са от класа и с вкус, както го е правил Алеко Константинов.
Обсъдете с депутатите си, особено с Тошко Йорданов, как да се държат и как да не се държат в зала. Те често дават отвратителен пример за народни представители със своите изказвания и поведение, а конкуренцията не е малка.
Вашите народни представители вместо аргументи често сипят обиди, унижения и мизогиния, превръщайки Народното събрание в сцена на словесна агресия.
Човек се чуди къде по веригата еволюцията се е объркала.
Затова, господин Трифонов, започнете от себе си, преди да искате да налагате затвор за 6 години на всички други граждани.
Междувременно ще продължа да Ви съдя и на втора инстанция".
