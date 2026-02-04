© Лазерното студио в Казанлък преустанови дейността си заради скандала с голите снимки, научи ФОКУС. Това бе потвърдено и в официалната страница на салона в социалните мрежи.



"Благодаря на всички, които взехте отношение по темата и ми писахте. Установихме наличие на публикувани видеоматериали, за които се твърди, че са заснети в наш обект в гр. Казанлък, доколкото става ясно на една дата през 2023г.



Незабавно предприемам действия, като временно преустановихме дейността на въпросното студио до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.



В момента подготвяме официален сигнал до компетентните органи, включително прокуратурата, с цел ограничаване и спиране на достъпа до сайтовете, в които се разпространяват тези материали. За съжаление, не разполагаме с техническа възможност да премахнем вече публикуваното съдържание, но ще съдействаме изцяло за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение.



По първоначална информация става въпрос за организирана международна мрежа за нерегламентирано разпространение на порнографско съдържание, като едно от нашите студиа е било засегнато без знанието и съгласието на компанията.



Подхождаме към ситуацията с максимална отговорност и ще информираме своевременно за всяко развитие по случая.



Благодарим за разбирането и доверието", пише в публикацията.