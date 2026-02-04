ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лазерното студио в Казанлък преустанови дейността си заради скандала с голите снимки
Автор: Рени Атанасова 14:31Коментари (0)603
©
Лазерното студио в Казанлък преустанови дейността си заради скандала с голите снимки, научи ФОКУС. Това бе потвърдено и в официалната страница на салона в социалните мрежи.

"Благодаря на всички, които взехте отношение по темата и ми писахте. Установихме наличие на публикувани видеоматериали, за които се твърди, че са заснети в наш обект в гр. Казанлък, доколкото става ясно на една дата през 2023г.

Незабавно предприемам действия, като временно преустановихме дейността на въпросното студио до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

В момента подготвяме официален сигнал до компетентните органи, включително прокуратурата, с цел ограничаване и спиране на достъпа до сайтовете, в които се разпространяват тези материали. За съжаление, не разполагаме с техническа възможност да премахнем вече публикуваното съдържание, но ще съдействаме изцяло за предотвратяване на по-нататъшното му разпространение.

По първоначална информация става въпрос за организирана международна мрежа за нерегламентирано разпространение на порнографско съдържание, като едно от нашите студиа е било засегнато без знанието и съгласието на компанията.

Подхождаме към ситуацията с максимална отговорност и ще информираме своевременно за всяко развитие по случая.

Благодарим за разбирането и доверието", пише в публикацията.


Още по темата: общо новини по темата: 6
04.02.2026 »
04.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
03.02.2026 »
02.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Издаден е червен код за 5 февруари
14:17 / 04.02.2026
ИТН се срещна с президента Йотова: Ние бяхме против промените в К...
13:40 / 04.02.2026
Пламен Статев е третият застрелян в хижа "Петрохан"
14:01 / 04.02.2026
Омбудсманът с препоръка до КЕВР и енергийното министерство за про...
13:07 / 04.02.2026
Драгомир Стойнев: Йотова няма право на свободен избор
13:07 / 04.02.2026
Георги Георгиев представи реформа срещу педофилите: По-тежки нака...
13:09 / 04.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
19:32 / 02.02.2026
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
Тежък удар пред заведение за гироси в Пловдив, дете е оперирано по спешност
17:35 / 03.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
Адвокат: Напълних кошницата, зачаках на опашката на касата и със свито сърце извадих 200 евро
21:54 / 02.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Женски футбол
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: