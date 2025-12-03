ИЗПРАТИ НОВИНА
Кредитен експерт: Хиляди българи залагат половината си доход за ипотека, а това е много опасно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:57

Октомври се оказа рекорден месец за жилищното кредитиране в България – тенденция, която експертите определят като "последен напън“ преди въвеждането на еврото. Това заяви Тихомир Тошев, управител на "Кредит Център“, в предаването "Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му през последните години покупките на имоти с кредити растат стабилно – между 9% и 15% годишно. Въпреки че ноември е бил по-спокоен, той отново бележи ръст спрямо същия период на миналата година.

"До последно банките ще усвояват кредити, тъй като много хора се опитват да завършат сделките до края на годината“, посочи Тошев. По думите му активност има във всички групи купувачи, включително и сред домакинствата с по-ниски доходи, които често се поставят в риск заради високите имотни цени.

Той предупреди, че 50% разход за кредит от месечния доход е непосилно натоварване:

"Около 25% от кредитополучателите вече отделят толкова. Това е опасно, защото се залага на очакване за устойчив ръст на доходите, а прогнозите сочат забавяне на икономиката през следващите 1–2 години.“

Средният размер на ипотечните кредити вече се доближава до 300 000 лева, а в София задлъжняването в диапазона 400 000–500 000 лева е обичайно. Според Тошев Българската народна банка вероятно обсъжда ограничение на максималния дял на дохода, който може да се насочва към кредити, но не очаква въвеждане на твърен лимит от 40%.

Според Тошев пазарът на имоти започва сам да се регулира и част от по-рисковите играчи ще се оттеглят догодина.

"Очаквам спад от около 20% в броя на сделките през следващата година“, прогнозира той.

Цените на жилищата обаче вероятно ще се задържат. Търсенето остава стабилно, макар и с леко понижение, докато предлагането продължава да е ограничено – голяма част от проектите в строеж вече са разпродадени. Според него вторичният пазар може да се активизира през 2025 г.

Някои анализатори очакват инвеститорите да забавят или отложат нови проекти заради политически и икономически рискове. Тошев смята, че това е възможно, макар самият той да не споделя тази прогноза.

По-голямата част от банките вероятно ще запазят текущия модел на определяне на лихвите. Малките банки може да внесат промени, но високата ликвидност в системата им позволява да предлагат добри условия.

Колко дълго ще се запази това, зависи до голяма степен от политическата ситуация и рисковете за ипотечния пазар, подчерта експертът.

Тошев отбеляза още, че през следващите години вероятно ще се наблюдава увеличение на данъците:

"Ако искаме по-добра инфраструктура и по-голяма сигурност, трябва да осигурим стабилни приходи за държавата.“







