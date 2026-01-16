ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Край на тайната на заплатите
От 2026 г. пазарът на труда в Европейския съюз ще бъде изправен пред съществена промяна. С приемането на Директива (ЕС) 2023/970 за прозрачност на възнагражденията ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа "равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма.
Въпреки че директивата често се представя като инструмент за равнопоставеност между половете, реалният й обхват е по-широк. Тя атакува самия механизъм на договаряне, основан на неравна информация и наследени неравенства.
Директива (ЕС) 2023/970 въвежда минимални стандарти, които всички държави членки са длъжни да транспонират в националното си законодателство до 7 юни 2026 г.
Основните задължения за работодателите, представени от ФОКУС, включват прозрачност още при наемане:
Работодателят е длъжен да предостави на кандидата информация за:
– началното възнаграждение или
– диапазона на заплащане за конкретната позиция
Това трябва да се случи още в обявата за работа или най-късно преди първото интервю.
Забрана за въпроси за предишно възнаграждение
Работодателите нямат право да изискват информация за:
– предишни заплати;
– възнаграждения по други трудови или граждански правоотношения.
Целта е ясна – да се прекъсне пренасянето на подценяване и дискриминация от едно работно място към следващо.
Право на информация за служителите
Всеки работник или служител ще има право да поиска:
– средното възнаграждение за сходна работа;– разбивка по пол;
– критериите, по които се определят заплати и повишения.
Тези критерии трябва да бъдат обективни и полово неутрални, а отказът за предоставяне на информация вече ще представлява нарушение.
Обратна тежест на доказване
При съмнение за неравно заплащане:
– служителят не е длъжен да доказва дискриминация;
– работодателят трябва да докаже, че разликите са обективно обосновани.
Това е една от най-съществените правни промени, които директивата въвежда.
България ще търпи санкции, ако не промени Кодекса на труда и не включи точката в Закона за защита от дискриминация.
Работодателите да внимават, защото могат да бъдат санкционирани при въпроси за предишно възнаграждение, за непосочване на диапазон на заплащането или откажат да ни информират за всичко това.
Важно! Служителят има право на обезщетение, ако правилата са нарушени. А именно – изплащане на разлики в заплатите със задна дата, както и пропуснати бонуси и допълнителни възнаграждения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Биков: Ако не се правят промени, би било далеч по-лесно за изборн...
22:10 / 16.01.2026
Международен анализатор: Военна операция срещу Иран ще е израз на...
22:10 / 16.01.2026
Банско се превърна в център на световния елит по сноуборд – целия...
22:12 / 16.01.2026
БНБ с актуална информация за обмяната
22:09 / 16.01.2026
Д-р Андрей Велчев каза кои са най-фалшивите храни, които купуваме...
20:54 / 16.01.2026
Поскъпват и транспортът, и ресторантите, и хотелите, и алкохолът,...
20:01 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS