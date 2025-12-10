Корейска автомобилна марка се завръща ударно

© Корейският автомобилен производител KGM, познат доскоро под името SsangYong, се завърна убедително на европейската сцена с ново поколение модели. Най-актуалното попълнение в гамата е практичният и достъпен електрически пикап KGM Torres EVT, който вече е официално разкрит и пуснат в продажба.



Моделът е базиран на електрическия кросоувър SsangYong Torres EVX, но е ориентиран към по-висока функционалност. Torres EVT предлага товароносимост от 530 кг и възможност за теглене до 1,8 тона, което го позиционира като едно от най-практичните електрически предложения в своя клас.



Електрическият пикап е оборудван с 207 к.с. електромотор, комбиниран с батерия 80 kWh, осигуряваща приблизителен пробег от около 400 км с едно зареждане. Това позволява на модела да се впише както в ежедневните градски нужди, така и в професионални ангажименти, изискващи по-голяма издръжливост.



Началната цена на KGM Torres EVT за европейския пазар е 42 280 евро.



Ребрандирането на SsangYong в KGM беше осъществено през 2024 г., след като индустриалният конгломерат KG Group придоби пълен контрол над производителя и неговите подразделения. Новото име символизира рестарт и амбиции за по-висока конкурентоспособност на глобалния автомобилен пазар.



