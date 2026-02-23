Кола пламна на АМ "Тракия", движението е спряно

© Фейсбук Автомобил е пламнал на АМ "Тракия" в посока София. За това съобщават шофьори, които пътуват по магистралата.



Колата се е запалила на 231 км около отбивката за Нова Загора. Причината все още не е ясна.



Движението е спряно.