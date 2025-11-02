ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кобрата: Най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:27Коментари (0)1944
©
Българският шампион по бокс Кубрат Пулев заяви категорично, че няма да позволи никой да му диктува срещу кого да се изправя на ринга. В ефира на предаването "РадиоТочка“ по БНР той потвърди, че ще се бие с руснака Мурат Гасиев на 12 декември в Дубай по време на международна боксова галавечер, организирана под егидата на Световната боксова асоциация (WBA).

"Никой не може да ми каже с кого да играя и с кого – не! Тотално неправилно е да се вкарва спортът в някакви политически игри или измислена геополитика“, заяви Пулев. Той подчерта, че вярва в чистотата на спорта и че боксът трябва да остане извън политическите влияния.

По думите му, в професионалния бокс става дума за "сериозни финанси и промоутърски надцаквания“, което често води до спекулации и слухове.

"Федерациите, в случая WBA, гледат да маневрират правилно и да вземат най-доброто и най-справедливото решение. Всеки си прави ПР ходове“, обясни Пулев, коментирайки появилите се информации, че организацията може да му отнеме шампионския колан.

Той допълни, че договорът с Гасиев е подписан "доста преди“ WBA да направи каквито и да било предложения.

"Всеки се бори за световната титла. Моузес Итаума е малко прехвален и превъзнесен, но това ще се докаже на по-късен етап“, добави Пулев.

Относно предстоящия си съперник, той сподели:

"Мурат Гасиев е опитен, обигран, технически грамотен и доста опасен. Да ви кажа честно, най-малко срещу руснак ми се играе, защото ги чувствам близък народ до нашия. Но няма как – световна титла е, не може защитата да бъде срещу някой, който няма понятие от бокс.“

Кубрат Пулев подчерта, че винаги излиза на ринга с позитивна нагласа, независимо от изхода на мача.

"Силата на българина не е в мускулите, а в духа му“, заяви той.

"За мен България е любов, българският народ е над мен и над семейството ми.“

На въпрос дали би се снимал с лидера на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски под герба в кабинета му, боксьорът отговори:

"Снимал съм се с много хора. Ако някой подхожда с уважение и настоява, ще застанем и ще се снимаме, но това няма да оправи имиджа и положението му.“

Пулев добави, че не разбира хората, които "предават избирателите си“ и "гласувалите им доверие“, като ги определи като "изключително нисши“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпре...
08:54 / 02.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Позиция на Министерството на младежта и спорта след прекратеното ...
19:07 / 01.11.2025
Шефката на ЕЦБ с напомняне към България
19:25 / 01.11.2025
Промяна в основната лихва!
17:40 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в ...
16:37 / 01.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка на кадилака в дървото
10:40 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Легендарна пловдивска гимназия се мести в нова сграда
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: