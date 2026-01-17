Канадският милионер Антон Стефов изгражда завод за бронирани машини в България

© Канадският крупен бизнесмен Антон Стефов стартира изграждането на завод за бронирани автомобили в Симитли! Получи зелена светлина от Министерството на отбраната, пише 4ВЛАСТ.



През октомври 2024 г. благоевградчанинът Антон Стефов обяви, че ще изгражда завод за бронирани автомобили и в Симитли! Инвестира в производството на дронове и роботика за военната индустрия.



Благоевградчанинът Антон Стефов откри в Бургас първия си завод за бронирани автомобили в България, а специален гост на събитието бе кметът на община Симитли Апостол Апостолов.



Крупният инвеститор стартира до месец мащабното строителство на своята иновативна база в индустриалната зона на Симитли. Началото на строителните дейности се забави повече от 6 месеца заради изискванията на Министерството на отбраната.



Тъй като в района има секретен военен пост за проследяване на полетите на самолетите, от МО са искали гаранция, че постройките ще са на минимум 600 метра отстояние, за да не пречат металните конструкции на работата на поста.



Всичко вече е решено и няма пречки за старт на този огромен инвестиционен проект. Симитли може само да се гордее с такъв сериозен инвеститор, коментира кметът на общината Апостол Апостолов пред Илинден прес.



Антон Стефов ще построи между 20 и 30 предприятия на площ от около 200 декара, в тях ще се произвеждат различни части за бронирани автомобили, ще се правят дронове и роботи за военната индустрия. Той има идея неговите контрагенти също да отворят цехове в града.



С тази инвестиция Симитли отива в друго измерение. Очакванията са да бъдат разкрити стотици работни места, каза още кметът.



Другото сериозно намерение на инвеститора е да финансира разкриването на специални паралелки в някои училища в Симитли и в Благоевград, в които учениците да се обучават в производство на дронове и роботи, както и на друга високотехнологична продукция.



По този начин той ще осигури необходимите кадри за своите предприятия в град Симитли, каза Апостолов.



Канадският бизнесмен Антон Стефов е с български корени. Той е управител и собственик на "International Armored Group" /IAG/ – водещ производител на напълно защитени бронирани коли с над 1000 служители на пет континента.



Стефов работи повече от 30 години за военната индустрия и има разработки на световно ниво.



Инвеститорът е роден в Благоевград, където завършва Математическата гимназия, а след това "Машинно инженерство" във ВМЕИ-София.



През 1989 година емигрира в Канада, а своята фирма създава през 1996 година.



Това ще е вторият такъв завод у нас след този в Бургас.



Бизнесменът заяви, че е намерил разбиране и подкрепа от кмета на община Симитли Апостол Апостолов. Впечатлен е и от инвестиционната политика в района и изградената преди години индустриална зона, в която дейност развиват десетки български и чужди фирми.



Компанията му осигурява специализирани машини за организации на държавно ниво като ООН, НАТО и има производствени бази в страни от цял свят.