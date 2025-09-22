ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво трябва да направим веднага след ПТП?
Автор: Георги Кирилов 14:13Коментари (0)26
©
илюстративна снимка
Знаете ли какво да правите, когато стане ПТП и вие сте участник? Опитайте да си отговорите, преди да прочетете текста надолу. Съветите идват от интернет групата "Аз на пътя - научи ме да шофирам", а "Фокус" ги счита за добри и ви ги предоставя.

ПТП е всичко от това, че сте забърсали колата с чантата и сте оставили драскотини, до напълно смачкани превозни средства без оцелели. ПТП-тата се разделят на леки - изключително и само с материални щети, обикновено драскотини по брони, закачено огледало, дреболии, които лесно се отстраняват.

Средни - това е когато има по-сериозни материални щети, превозните средства може да не са в движение, но щетите остават материални. Тежки - когато превозните средства са силно увредени и има ранени и/или загинали.

Какво трябва да направите веднага след ПТП?

1. Да обезопасите мястото на ПТП! Това ви е приоритет, защото ако е тъмно, зад завой или на опасно място, има вероятност да последва вторичен удар от прииждащо друго превозно средство, което не знае, че сте там. И това може да доведе до по-тежки последствия. Използвате светлоотразителения триъгълник на достатъчно голямо разстояние за да се вижда, сложете си светлоотразителната жилетка (дори и през деня), пуснете аварийните светлини на колата, а ако е през нощта - може да ползвате и фенерчето на телефона да се опитате да помагате на шофьорите да ви забелязват /това по ваша преценка/.

2. Да се уверите, че всички във вашата кола са здрави, наред и са в адекватно състояние.

3. Позвънете на 112, ако катастрофата включва превозно средство, което не е в движение, имате съмнения, че другият участник не е адекватен/редовен, нямате съгласие кой е виновен.

4. Снимайте всичко така, както е в момента! И снимате номерата на колите. ДКН на колата се води държавна собственост, не частна, вие сте на обществено място и имате право да заснемате и номера и всичко около него. Освен когато птп е станало на частна собственост - там вече е различно (примерно паркинга на мола) и се водите по правилата за частната собственост.

5. Ако превозните средства са в движение - преместете ги за да не пречите на трафика и най-малкото, за да не ви отнесе някой. Не запушвайте лента/платното ако катастрофата е лека. Не само, че пречите на трафика, но сте и предпоставка за повторно ПТП.

6. Ако сте се разбрали и няма пострадали и превозните средства са в движение - пишете двустранен протокол, като задължително се обадете на 112 за да се запише, че е имало птп и кой е виновен. Внимавате как попълвате протокола, превозно средство А е на виновния! Протоколът за ПТП обикновено го дават застрахователите при сключване на застраховка с тях.

7. Ако има пострадали, загинали, превозните средства не са в движение, повече от 2 автомобила сте се ударили, има кола с чужда регистрация, има разлети течности (различни от вода), няма къде да преместите колите безопасно и създавате тапа, има съмнение за нередовен водач - задължително чакате пътна полиция да пристигне и да установи какво се случва и кой е виновен.

8. До идването на пътна полиция - НЕ правите ремонти по колите, НЕ пиете алкохол/приемате наркотици. Ако е на магистралата - седите зад мантинелата (колкото и да не се прави това и масово да се седи а пътното платно). Стараете се да сте на място, на което да сте в безопасност!

Какво следва след като вече имаме нужните документи от ПТП?

В 7 дневен срок от настъпване на ПТП сте длъжни да уведомите застрахователя на виновния с всички документи от ПТП, а ако имате каско и решите да ползвате него - да уведомите вашия застраховател. По този начин щетата ще се регистрира правилно, навреме и няма да ви бъде отказано плащане заради изпуснати срокове.

Най-добрата битка за намаляване на ПТП е с превенция! Колкото по-добра превенция има, заедно с адекватен контрол - толкова по-малко ПТП ще настъпват и още по-малко тежки ПТП ще има. Но ПТП се случва, това не трябва да ви отказва от шофирането, а трябва да ви направи бдителни, да мислите стъпки напред - къде трябва да отида и да реагирате спрямо това, да наблюдавате околните участници в движението и да се съобразявате с тях и да се пазите от тях, както и да пазите тях!

Важно е да си знаете задълженията, но и правата!







