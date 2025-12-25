ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво трябва да направим, когато банкоматът ни "глътне" банкнотите при депозит?
Някои клиенти с по-големи суми обикаляха по няколко банкомата, тъй като машините имат лимит – до 9700 лева на 24 часа и максимум 300 банкноти. Служители обясниха, че по-големи суми могат да се внесат на части. Трансакциите отнемали около десетина минути на човек, а често банкоматите "гълтат" пари.
Когато задържи банкнотата, машината издава бележка, на която пише номинала и номера на купюра. С този бон клиентът трябва да отиде на гишето на банката и да го покаже. Следва съставяне на протокол, в който потребителят описва ситуацията. Сумата се възстановява по сметката му в рамките на 7 до 10 дни, след като се направи ревизия на банкомата. Препоръчително е, докато клиентът не види парите по сметката си, да си пази бележката от банкомата и копие от протокола. Имаше хора, на които по този начин им е била задържана доста голяма сума – няколко хиляди лева.
Поради засиления интерес имаше и затруднения с мобилното банкиране. "Поради големия брой клиенти, които използват онлайн и мобилното банкиране, достъпът е временно затруднен“, съобщи Банка ДСК. Проблеми се регистрираха и с банкоматите във Варна и София.
Мнозина използваха последните дни преди еврото, за да се отърват от стотинките си. Банковите такси за броене на монети обичайно са 10 лева, но от Нова година тази услуга ще е безплатна поне за първите шест месеца на 2026 г. Опашки се извиха и пред БНБ за уедряване на монети – услугата е безплатна за суми до 150 лева, а за по-големи има такса от 1,4–1,8%, в зависимост дали монетите са сортирани.
От 1 януари БНБ ще преустанови обмена на банкноти и монети, емитирани преди 1999 г., които вече не са законно платежно средство, но се търгуват като колекционерски екземпляри.
