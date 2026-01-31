ИЗПРАТИ НОВИНА
Как парите в обращение в България нараснаха от 2 до 32 милиарда лева?
Автор: Десислава Томева 11:50Коментари (0)270
© ФОКУС
В последните дни на ежедневна употреба на лева поглеждаме към над 25-годишната история на банкнотите и монетите в обръщение по официалната статистика на БНБ. Динамиката на парите в икономиката следва ясно икономическия растеж, промените в ценовото равнище, както и постепенното забогатяване и икономическа конвергенция. 

Дълго време броят на валидните банкноти и разменни монети в обращение  се увеличават, а очаквано през 2025 г. при банкнотите има рязко връщане назад, съобщават от ИПИ, цитирани от ФОКУС.

В края на 2000 г. в обращение има 181,7 млн. банкноти на стойност 2,46 млрд. лв., и 244,5 млн. монети за 24,9 млн. лв. В края на 2024 г., общият обем парив обръщение е 611,1 млн. банкноти за 30,41 млрд. лв. и 3,34 млрд. монети за 624,5 млн. лв.  Стойността на банкнотите расте много по-бързо от броя им. 

През годините все повече доминират по-високите номинали: през 2000 г. банкнотите от 50 лв. са около 13% от общия брой, но близо 48% от стойността; към края на 2024 г. банкнотите 50 и 100 лв. вече са около две трети от всички банкноти, а държат над 90% от стойността. Това отразява както натрупаната инфлация през 25-годишния период, така и трицифрения  номинален икономически растеж.

При монетите тенденцията е различна: те са много голям брой, но остават със сравнително малка  обща стойност. От 244,5 млн. броя в края на 2000 г. монетите стигат 3,34 млрд. броя към края на 2024 г. – увеличение от 13 пъти.  Стойността им също расте значително (до 624,5 млн. лв.), но пак е ниска на фона на банкнотите: делът на монетите в общата стойност на парите в обращение е около 1% в края на 2000 г. и около 2% в края на 2024 г. Налице е ясно изместване към по-високите номинали: монетите от 1 и 2 лв. са под 10% от броя, но носят около две трети от стойността на всички монети към края на 2024 г., резултат от това, че дребните банкноти постепенно се извеждат от ежедневния оборот, а ролята им се поема от монети.

След 2019 г. се наблюдава ясно увеличение на парите в обращение. От края на 2019 г. до края на 2024 г. стойността на банкнотите се увеличава от 18,63 млрд. лв. до 30,41 млрд. лв., а броят им – от 504,4 млн. до 611,1 млн. Този период съвпада с няколко големи икономически шока, най-вече пандемията и войната в Украйна, които вероятно са накарали немалко домакинства да държат кеш като гаранция в кризисни ситуации, а не само за разплащания. Високата инфлация през този период – почти 50% с натрупване от 2019 г. до ноември 2025 г. – допълнително тласка нагоре потребността от банкноти и монети. На този  фон  спадът през 2025 г. изпъква: до ноември 2025 г. банкнотите падат до 476,2 млн. броя и 23,22 млрд. лв. – приблизително -22% по брой и -24% по стойност спрямо декември 2024 г. Монетите почти не мърдат като брой (спад около 0,2%), а стойността им намалява по-умерено (около -6,6%).

Приемането на еврото променя значително картината, най-вече заради свободното движение на банкноти и монети в рамките на валутния съюз и печатането от отделните централни банки. В бъдеще подобни сравнения и анализ ще са възможни само що се отнася до създадените от БНБ физически пари, но в икономиката вече циркулират такива от Гърция, Австрия и Литва, чиито размер и стойност отразява много по-широките икономически процеси в цялата еврозона, а дори и извън нея, отчитайки и статуса на еврото като втората глобална валута.







