Как неврохирургията помага при остеопороза?

© NOVA NEWS Когато болката от счупване става нетърпима и не преминава с конвенционални методи на лечение, пациентите търсят помощ от специалисти по неврохирургия. Какви са възможните сценарии за пациенти с фрактури, свързани с остеопороза, и кога трябва да се потърси хирургическа намеса, разяснява неврохирургът в болница "Св. Анна“ д-р Георги Красимиров в предаването "Пулс“ по NOVA NEWS.



"Това са пациенти, които или знаят, че имат остеопороза и очакват да получат фрактура, или пък са получили фрактури, без да знаят за наличието на заболяването. Все повече хора са информирани за остеопорозата и предприемат адекватно лечение. Процентът на хората, които не знаят за това заболяване, остава все още висок“, обясни д-р Красимиров.



Локализация на фрактурите при остеопороза



Неврохирургията се занимава с последствията от остеопорозата, като най-често срещаните фрактури се намират в областта на гръбначния стълб. "Най-честите фрактури се наблюдават в поясната част на гръбначния стълб, която поема най-голяма тежест. Другите чести фрактури са в гръдния отдел, особено в 11-12 прешлени, където натоварването е изключително високо", добави д-р Красимиров.



Той обясни, че симптомите на остеопоротичната фрактура могат да бъдат разнообразни. Най-често те се проявяват чрез рязка и силна болка, която може да се появи след падане или дори след вдигане на тежест. "Не винаги болката е локализирана само в кръста. Понякога тя може да се разпространи и по хълбочната област, което може да накара пациентите да потърсят помощ от нефролог или уролог“, каза специалистът.



Какво да правим, ако болката не преминава?



Когато болката не преминава след конвенционално лечение, важно е пациентът да потърси медицинска помощ. "Често пациентите чакат твърде дълго, което затруднява лечението. Болката при остеопорозни фрактури може да бъде толкова силна, че пациентите да бъдат принудени да останат в легнало положение, за да я облекчат. Ако болката не преминава в рамките на една седмица или две, е необходимо да се потърси помощ от специалист“, посъветва д-р Красимиров.



Лечение на остеопорозни фрактури



По думите му неврохирурзите имат различни опции за лечение на остеопорозни фрактури, в зависимост от сериозността на случая. "Първоначално се опитваме да се справим с последствията консервативно – чрез болкоуспокояващи лекарства, корсети и подходяща терапия. Не всяка фрактура на прешлен изисква хирургично лечение, но понякога е необходимо“, обясни д-р Красимиров.



Според специалиста когато консервативното лечение не е достатъчно, се предприемат хирургични интервенции, като най-често използваните са поставяне на костен цимент и кифопластика. "Поставянето на костен цимент има за цел да стабилизира прешлена и да предотврати допълнително смачкване. Това не лекува костта, но осигурява стабилност и облекчава болката. В тежки случаи, когато фрактурата е сериозна и може да доведе до парализа, може да се наложи метална остеосинтеза или винтова стабилизация“, обясни неврохирургът.



Какво е костният цимент?



"Костният цимент не лекува остеопорозата и не възстановява здравината на костта, но стабилизира прешлена и предотвратява допълнителни увреждания. Това е жизненоважно за предотвратяване на сериозни неврологични последици, като загуба на чувствителност или парализа“, обясни д-р Красимиров.