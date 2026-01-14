ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
Организатори на събитието бяха "Продължаваме Промяната-Демократична България". На място присъстваха лидерите на коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. От "Възраждане“ също организираха протест. Той бе срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.
В Триъгълника на властта имаше засилено полицейско присъствие. Към този час обаче официалната част на протеста е приключила.
Въпреки това съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира: "Протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това е очевидно правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане. Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях".
Пред гражданите реч изнесе и Асен Василев.
"За да не трябва за всяко безобразие да се събираме тук през ден, трябва на изборите да гласуваме за хора, които няма да крадат. Трябва да изборите да опазим вота", коментира Василев.
Според Божидар Божанов изборният кодекс в момента е изцяло осакатен от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало".
Към момента няма данни за напрежение или безредици по време на протеста.
