|Измамници ни атакуват, използвайки името на Еконт
ФОКУС публикува текста, но ви предупреждава:
Вашата пратка ви очаква!
Здравейте,
За да осигурим най-бързото и удобно получаване на вашата пратка, е необходимо да финализирате плащането на останалите такси.
Молим ви да извършите плащането като натиснете бутона по-долу.
Платете сега
След успешното плащане, вашата пратка ще бъде доставена във възможно най-кратък срок на предпочетения от вас адрес или офис на Еконт.
Благодарим, че избрахте услугите ни!
При никакви положения не кликвайте на банера "платете сега" и не въвеждайте банкова сметка, не превеждайте и пари!
Това е фишинг атака, целяща да източи сметката ви, предупреждава ФОКУС.
