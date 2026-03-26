Няма реално охлаждане на имотния пазар в България, въпреки по-малкия брой запитвания и огледи. Това обяви инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи пред телевизия Bloomberg. По думите му, броят на сключените сделки остава стабилен, а през следващите месеци се очаква нов ръст.



"В края на миналата година имаше свръхактивност по отношение на проучванията на имоти, докато сега всяко второ запитване се реализира в сделка“, уточни Шопов. Той добави, че традиционно началото на годината е по-слабо заради сезонността и финансово-данъчните фактори.



Един от основните рискове за пазара е навлизането на големи чуждестранни инвестиционни фондове, които изкупуват цели сгради с цел отдаване под наем. Според Шопов това улеснява строителите, но ограничава възможността на гражданите да придобият собствено жилище, както вече се е случило в някои западноевропейски държави.



Коефициентът, измерващ съотношението между средната заплата и цената на квадратен метър, е спаднал от 0,8 преди осем години до около 0,65 в момента.



"В Европа предприемат мерки като намаляване на административната тежест, разширяване на строителните територии и подкрепа за социално уязвими групи“, посочи Шопов.



През първото тримесечие на годината цените на имотите в София са нараснали с около 3%, което при запазване на темпа би означавало около 12% годишно увеличение. Основният фактор за това е многогодишната инфлация, породена от паричната политика на централните банки.



"По-важно е съотношението между ръста на цените и доходите – миналата година средната заплата в София се увеличи с 12%, а цените на имотите – с 14%, което показва относителен баланс“, обясни той.



Според Шопов глобалните конфликти, например в Иран, няма да повлияят съществено на цените на строителните материали, тъй като недостигът бързо се компенсира чрез алтернативни доставки. Дори евентуално повишение на лихвите няма да окаже съществено влияние, тъй като ипотечните кредити в момента са с около 2,5–3% лихва, докато реалната инфлация достига 12%.



"Основното предизвикателство за купувачите остава изплащането на главницата, а не лихвата“, добави Шопов.



На вторичния пазар се наблюдава тенденция собствениците да продават по-стари или по-малки имоти, за да закупят по-нови и по-големи. Много хора се въздържат от продажба без конкретна цел, защото имотът се възприема като стабилен актив, носещ доходност и защита от инфлация.



Сериозен проблем за строителния сектор остава административната тежест. Получаването на разрешително за строеж може да отнеме 3–5 години, което забавя и оскъпява проектите. Според Шопов средствата, генерирани от строителството, често не се реинвестират в инфраструктура.