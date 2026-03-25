Мъж и жена от доспатското село Късак са в болница след обгазяване с монтажна пяна и обезмаслител във водоем, съобщават от Областната дирекция на МВР в Смолян.



Сигналът за инцидента е получен преди обяд. На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна медицинска помощ, които установили, че жена и мъж, влезли в петтонен водоем, не могат да излязат. Първо била влязла жената през тесен отвор, за да отстрани пробив в съоръжението. Използвала е флакони с монтажна пяна и обезмаслители, като се е задушила и не могла да излезе. В помощ ѝ се притекъл жител на селото, успял да я извади, но се задушил и останал вътре.



Служител на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Доспат, оборудван с кислороден апарат, спасил мъжа.



Пострадалите са транспортирани в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян, няма опасност за живота им.