Издирват Диян Иванов за убийство на съпругата му

© Диян Иванов остава в неизвестност. Вчера полицията във Варна обяви, че мъжът се издирва във връзка с тежко престъпление в село Брестак. Днес стана ясно, че издирваният е обвинен в убийство на жена му. По предварителна информация двамата имат и две малки деца.



Мъжът е на 31г., висок около 170см., слаб със светли очи, от с. Брестак.



Умоляват се гражданите, които забележат лицето и/или имат информация за неговото местонахождение, да се обадят незабавно на тел.112 или в най-близкото РУ на МВР