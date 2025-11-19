ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иво Сиромахов посочи единствения път, по който можем да оправим държавата си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:31Коментари (0)0
© Фейсбук
Можем ли да оправим държавата си? Така Иво Сиромахов озаглави последния си пост в социалната мрежа Фейсбук. Публикуваме го с незначителна редакторска намеса:

На срещите ми с читатели говорим на всякакви теми – за книги, за театър, за медии и неизбежно стигаме до големия политически въпрос – Какво да се прави.

За съжаление голяма част от българите смятат, че политиката е нещо извън тях. Че можем да сложим отпред някакъв добър човек и той да оправи всичко. Тези хора не искат да поемат отговорност. Те чакат Спасител, чакат някакъв чобанин, който да ги подкара с гегата към светлото бъдеще.

Само че спасители няма. Няма и да има. Никой няма да свърши вместо вас работата, която вие трябва да свършите. Приемете тази мисъл.

Държавата няма да се оправи от някакъв случаен политик, докато си пиете ракията и цъкате във фейсбука. Тя може да се оправи само от Всички нас. За тази цел трябва да предприемем две прости стъпки – да възпитаме децата си и да ги образоваме.

Нашата държава е в сегашното си отвратително състояние, защото мнозинството е от невъзпитани и необразовани граждани. Това се вижда ясно в социалните мрежи, това се вижда и от резултатите на избори. 80 години диктатура на пролетариата доведоха до едно примитивно, гниещо общество.

Невъзпитаните и необразовани граждани издигат невъзпитани и необразовани политици, които крадат, мамят, говорят глупости и се държат като последни отрепки, каквито всъщност са.

Ако положим усилия да възпитаме и образоваме децата си, само след 20-30 години ще видим резултата. Качеството на обществото ще се повиши и новите възпитани и образовани граждани ще установят образовани и възпитани правила, по които ще живеем доста по-приятно.

Ако не го направим, ще продължаваме да псуваме телевизора и да чакаме някой фалшив Дядо Коледа да ни излъже с поредните обещания за подаръци. Които после отново ще платим на тройна цена.

Пътят е един – възпитание и образование. Ако искате. Друг път няма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Удариха ни необичайни фьонове,
11:50 / 19.11.2025
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на...
11:25 / 19.11.2025
Проф. Ива Христова: Грипът доминира, щамовете на тип А са АН1N1 и...
10:58 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улица...
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, коет...
10:06 / 19.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
ВИП среща в Пловдив
ВИП среща в Пловдив
22:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Масови протести срещу цените на горивата
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: