|Иво Сиромахов: Тя ви дава точно онези депутати, за които не искате да гласувате
Ако искате да направите някаква смислена промяна в избирателния закон, запишете в него, че всеки кандидат може да се явява на избори само от едно място. Огромна глупост е, че е позволено на кандидатите за депутати да се запишат в две листи.
И Бай Кандидат решава да се яви от Силистра и Благоевград. За по-сигурничко така. Ако не го щат на едното място, да се промъкне от другото. А той никога досега не е стъпвал и в двете, ама кво му пука. Партийните му господари са го пратили там.
И Бай Кандидат почва да лъже силистренците, че ще работи за тях толкова жарко, колкото лъже благоевградчаните, че ще работи за тях.
Разбира се, нито те му вярват, нито той си вярва. Щото знаят, че може партийните му господари да го откажат да става Бай Депутат, а да пратят вместо него в парламента някой от послушните мишоци, които го следват в листата.
Така и избирателят е измамен, и Бай Кандидат си е изгубил времето и заживели дълго и щастливо.
Това е красотата на пропорционалната избирателна система, приятели. Тя ви дава точно онези депутати, за които не искате да гласувате.
Ама кой ви пита.
