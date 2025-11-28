ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Инж. Кристина Иванчева от "Европейски пътища" е Инженер на годината
"Инженер на годината“ за 2025 г.
Инж. Кристина Иванчева от "Европейски пътища“ АД получи престижното отличие, което й бе връчено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в признание за изключителния ѝ принос към реализацията на един от най-значимите инфраструктурни проекти в страната – високоскоростния път Видин – Ботевград.
"Тази награда е признание за целия ни екип. Обектът беше изключително сложен- работихме в много труден терен, под натиск на времето, решихме множество непредвидени ситуации. Но всеки ден виждах как хората около мен дават всичко от себе си, за да се превърне този път от проект в реална инфраструктура, която ще даде нови перспективи на Северозапада“, каза инж. Иванчева.
“Тази награда е изключително важна не само за г-жа Иванчева, но и за целия екип на Министерството и Агенция “Пътна Инфраструктура, тъй като това беше един от ключовите проекти, които тази година бяха завършени и които имат изключително голямо значение за цялото развитие на северозападния регион", отбеляза при връчването на наградата министър Иванов.
Инж. Иванчева е ръководител на Лот 2 от новия път I-1 (E-79) между гр. Мездра и с. Лютидол, обхващащ сложен 13-километров участък с изключително предизвикателни инженерни съоръжения. Проектът включва над 1 500 000 м³ земни и скални изкопи, седем мостови съоръжения, два тунела, три пътни възела на две нива, работа в непосредствена близост до населени места и при активен трафик.
Лот 2 е определян като най-сложният участък от целия високоскоростен път, а неговото изпълнение изискваше ежедневна мобилизация на техника, ресурси и експертен капацитет от целия консорциум, реализиращ проекта. В него влизат българските компании "Европейски пътища“, "Етерна Кънстръкшън“ и словашкото дружество "Вахостав“. В обединението "Европейски пътища“ е водещият партньор, а инж. Иванчева изпълнява ролята както на управител на консорциума, така и на ръководител на обекта от страна на компанията.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
на 28.11.2025 г.
+1
на 28.11.2025 г.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
12000 евро за квадрат! Купувач: Явно има много пари, които трябва...
11:13 / 29.11.2025
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
11:04 / 29.11.2025
Медици с шеста чернодробна трансплантация във ВМА
10:51 / 29.11.2025
Президентът нарече депутатите социопати и биячи
10:50 / 29.11.2025
Wizz Air: Не се очакват повече смущения
10:51 / 29.11.2025
Росен Желязков: Положението с наводненията в Благоевградско е овл...
10:51 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS