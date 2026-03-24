Туристическият и строителният бранш в България все повече се нуждаят от чуждестранна работна ръка. От началото на годината броят на обработените документи за сезонна заетост е почти удвоен - достигайки 9755, спрямо 4532 през миналата година, съобщиха от Агенцията по заетостта.



32-годишният Джеф от Индия работи в механа в Банско вече година. Той помага както в кухнята, така и на бара и праща част от спечеленото на семейството си.



"Харесва ми тук, доволен съм от заплащането, хората ме приемат добре“, казва той пред вестник "Телеграф".



33-годишният Дживан Кумал от Непал също е сезонен работник в Банско, работи като общ работник в кухнята, женен е и има едно дете. И двамата са натрупали опит в Дубай, преди да дойдат в България.



Сезонните работници в момента идват предимно от Узбекистан – 3388 души, Киргизка република – 1785, Египет – 403, Турция – 381, Индия – 189 и други държави.



Търсят се основно ниско- и средноквалифицирани позиции като камериерки, рецепционисти, сервитьори, бармани, готвачи, помощник-готвачи и общи работници за кухня и хотелско обслужване.



Най-търсените позиции в курортите около Варна и Черноморието са сервитьори, бармани, готвачи, камериерки, аниматори, охранители и озеленители. В последните години най-често се наемат чужденци от Украйна, Молдова, Грузия, Киргизстан и Непал, като Индия се появява все по-често. Основните причини работодателите да наемат чужденци са готовността за по-ниско заплащане и по-дълги смени.



По Черноморието между 30 и 60% от персонала на хотелите е съставен от чужденци. В планинските курорти Банско, Боровец и Пампорово също се наблюдава увеличение на чуждестранните служители – предимно от Непал, Индия и Шри Ланка.



Строителният бранш в Пиринско също изпитва недостиг на кадри и наема работници от Узбекистан и Турция. Българските специалисти предпочитат да работят в чужбина, което оставя строителните фирми в региона с ограничени ресурси. Най-сериозен дефицит има при арматуристите, кофражистите и монтажистите, а наемането на работници от ромски произход често влияе върху качеството на изпълнение.



Заплатите за обслужващ персонал в курортите започват от около 1500 евро, като много работодатели предлагат ежедневна или седмична почасова или фиксова компенсация, а осигуряват и безплатна квартира. В южните курорти и Слънчев бряг се очакват основно работници от Киргизстан, Узбекистан и Молдова, докато кандидати от Индия, Пакистан и Шри Ланка се наемат по-бавно заради забавяния в процедурите.