Има над един милион сигнала, свързани с рисковете за децата в социалните мрежи

© До момента има над един милион сигнала и те са свързани с рисковете, които децата получават. Те са атакувани и не знаят как да реагират. Как и кога се развива дигиталната грамотност на децата? Това каза Яна Алексиева от Асоциация "Родители" и Национален център ва безопасен Интернет по време на кръглата маса, организирана от МОН по повод предложението социалните мрежи да бъдат забранени за лица под 15 години, предаде репортер на "Фокус".



"Трябва да има регулация, но тя трябва да бъде чрез осъзнаването – всички да осъзнаят как разумно трябва да се ползват социалните мрежи", каза още тя.



"Когато децата са ограничени от TikTok и YouTube, те отиват в Telegram и Discord. Там създават групи, които са изключително рискови и ние нямаме никакъв достъп до тях", добави Алексиева.