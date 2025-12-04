ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Левът да се запази, но да ce използва само в магазини, предлагащи български стоки
Темата предизвика сериозен интерес, тъй като традиционният Валутен борд у нас приключва с присъединяването към еврозоната. Принципът е добре познат: бордът гарантира стабилен курс на лева към еврото, като при самото приемане на единната валута фиксираният курс се запазва. От Фискалния съвет уточняват, че от държавите от Източна Европа с предишни валутни бордове – Естония (2011 г.) и Литва (2015 г.) – нито една не е променила курсовата си политика при преминаването към еврото.
По думите на участници във форума идеята е минибордът да изпълнява сходни функции с досегашния Валутен борд – най-вече да ограничава паричното предлагане. Основната цел би била ограничаване на разходните разхищения, овладяване на бюджетния дефицит и въздействие върху инфлационните процеси.
Икономистът Пламен Илчев предложи и по-радикална интерпретация – минибордът да служи като механизъм за запазване на лева в ограничена употреба, само на територията на страната и само в магазини, предлагащи български стоки и продукция. Според него подобен модел би изисквал левът да бъде фиксиран към "твърда“ валута, различна от еврото, макар засега да липсват технически коментари доколко това е реалистично в рамките на еврозоната.
Идеята не е без аналог в други страни. Италианският премиер Джорджа Мелони наскоро повдигна сходни теми, което предизвика незабавна реакция от ЕЦБ. Това показва, че дискусии за допълнителни форми на парична дисциплина съществуват и извън България, макар да са политически чувствителни.
Най-големият въпрос остава политическият – дали подобен механизъм може да бъде изграден в рамките на сегашната европейска парична система и дали има политическа воля за това. Предстои да се види дали идеята за миниборд ще се развие като концепция или ще остане част от академичния дебат.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да пред...
10:27 / 04.12.2025
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели...
10:18 / 04.12.2025
Месопреработватели: 60% от свинското, което се продава на българс...
10:28 / 04.12.2025
Алгафари: Ако офицерът му бе зашил два шамара, нямаше да може да ...
09:57 / 04.12.2025
Говори задържаният с 31 хиляди лева по време на размириците след ...
10:26 / 04.12.2025
10-километрова опашка от тирове на "Струма" заради протеста на гр...
09:55 / 04.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS