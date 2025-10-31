ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Кога ще ги стигнем - китайците и кубинците?
Ето какво още пише той:
"Средната продължителност на живота в България е 75.6 години (данни за периода 2022-2024 г.), като жените живеят по-дълго от мъжете - съответно 79.3 години и 71.9 години.
Достъпът до здравеопазване и неговата финансова достъпност често определят не само колко дълго ще живеете, но и колко добре ще живеете през тези по-късни години.
Норвегия - абсолютният лидер, предлага универсално здравеопазване с акцент върху ранната интервенция и превантивните грижи. Продължителност на живота: 83 години.
Китай постигна драматичен напредък, увеличавайки продължителността на живота с близо 9 години през последните три десетилетия чрез кампании за обществено здраве и подобрения в грижите за селските райони. Продължителност на живота: 78,2 години.
Куба, въпреки ограничените ресурси, превъзхожда останалите държави по дълголетие благодарение на стабилната първична медицинска помощ и съотношението лекар-гражданин сред най-високите в света. Продължителност на живота: 77,9 години.
Куба има повече лекари на глава от населението от САЩ – резултат от това, че превенцията е приоритет пред печалбата.
Хапче успокоително: в условията на "пазарна икономика" и "демокрация" България изпреварва по продължителност на живота Южна Африка!".
