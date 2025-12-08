ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
Между 50 и 100 лева обезщетения – толкова получават повечето потърпевши. Щети претърпяват и много къщи за гости, където бяха отменени резервации и туристи напуснаха обектите. Изгоряха и много електроуреди, повечето от които обаче никой няма да заплати.
Девет дни на тъмно и студено. Така жителите от селата в "Прохода на Републиката“ изкараха празниците миналата година. Петя Радинска от Долни Дамяновци е сред тези, които упорито изпращат писма до институциите.
"Получих през март 220 лева за деветте дена, в които нямах ток. Разходите за това време бяха 500-600 – имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация! И знам, мои приятели, които живеят в съседните села, не са получили изобщо! А някои от тях само по 50 лева са им предложили да ги обезщетят“, коментира пред Петя Радинска.
В габровското село Боженци заради кризата с тока по празниците върнаха туристи и отмениха резервации. Компенсациите обаче били символични.
"По Коледа беше неприятно, защото колегата от страноприемницата имаше резервации, дойдоха хората, но беше студено и си заминаха. Фризери и хладилници – всичкото се разтопи. Един път ги отказаха, отговориха, че няма да ни обезщетят, след това решиха, че ще ни обезщетят и след това ни обезщетиха“, заяви Петко Димитров.
От ЕРП "Север", че 365 екипа се грижат за поддръжката в петте области в Североизточна България. Правят просеки и премахват опасни дървета. До края на годината ще бъдат прочистени над 500 километра въздушни електропроводи. Допълнителни екипи ще бъдат пренасочвани при възникване на аварии.
В хотелите и къщите за гости се надяват тази година да посрещнат празници без прекъсвания на тока. По-голямата част от тях вече са си купили генератори.
